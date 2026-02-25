Погода
В Бишкеке задержан подозреваемый в серии карманных краж

В Бишкеке задержан подозреваемый в серии карманных краж, орудовавший преимущественно в местах массового скопления людей. По данным милиции, он причастен как минимум к четырём аналогичным преступлениям на территории столицы.

Как сообщили в УВД Свердловского района, поводом для расследования стало заявление гражданина А.А. По его словам, 30 января 2026 года примерно в 18:00 на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова неизвестные тайно похитили принадлежащий ему мобильный телефон iPhone 17 Pro Max стоимостью 150 000 сомов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин К.Б., 2000 года рождения. Он ранее неоднократно судим и состоит на учёте МВД как активный участник организованной преступной группы и карманный вор. Задержанный водворён в ИВС.

Установлено, что подозреваемый находился в розыске и действовал преимущественно в общественных местах с большим скоплением людей.

Кроме того, он добровольно передал сотрудникам милиции четыре мобильных телефона, ранее добытых преступным путём.

Следственные действия продолжаются.


