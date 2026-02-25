Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 102.37 - 103.37

Талант Дуйшебаев назначен главным тренером сборной Франции по гандболу

212  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уроженец Кыргызстана Талант Дуйшебаев возглавил национальную сборную Франция по гандболу. По информации СМИ, 57-летний специалист официально приступит к исполнению обязанностей 16 марта.

В своём первом комментарии Дуйшебаев подчеркнул, что считает назначение большой честью. По его словам, перед командой стоит амбициозная задача - вновь доминировать на международной арене и бороться за победы во всех турнирах, включая противостояния с Германией и Данией.

Талант Дуйшебаев является одним из самых титулованных игроков в истории мирового гандбола. В разные годы он выступал за сборные СССР, СНГ, России и Испании, а в 1994 и 1996 годах признавался лучшим гандболистом мира.

В тренерской карьере специалист также добился значительных успехов, выиграв четыре титула Лиги чемпионов и ряд других престижных международных трофеев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455904
Теги:
тренер, Франция, Испания, гандбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  