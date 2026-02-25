Талант Дуйшебаев назначен главным тренером сборной Франции по гандболу

Уроженец Кыргызстана Талант Дуйшебаев возглавил национальную сборную Франция по гандболу. По информации СМИ, 57-летний специалист официально приступит к исполнению обязанностей 16 марта.

В своём первом комментарии Дуйшебаев подчеркнул, что считает назначение большой честью. По его словам, перед командой стоит амбициозная задача - вновь доминировать на международной арене и бороться за победы во всех турнирах, включая противостояния с Германией и Данией.

Талант Дуйшебаев является одним из самых титулованных игроков в истории мирового гандбола. В разные годы он выступал за сборные СССР, СНГ, России и Испании, а в 1994 и 1996 годах признавался лучшим гандболистом мира.

В тренерской карьере специалист также добился значительных успехов, выиграв четыре титула Лиги чемпионов и ряд других престижных международных трофеев.