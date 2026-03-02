В ШОС приспущен флаг в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи

1 марта 2026 года в ШОС был приспущен флаг в связи с национальным трауром в Исламская Республика Иран после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

Траурная церемония прошла в секретариате организации в Пекин. Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев направил официальные соболезнования президенту Ирана Масуд Пезешкиан и министру иностранных дел Аббас Аракчи.

В заявлении подчеркивается солидарность государств - членов организации с иранским народом в связи с произошедшей трагедией.

Иран является одним из ключевых участников ШОС и важным элементом евразийской архитектуры безопасности. В этой связи события в Тегеране приобретают значение, выходящее за рамки внутренней повестки страны. Возможная дестабилизация в Иране способна повлиять на баланс сил и динамику взаимодействия внутри объединения.

Эксперты отмечают, что если гибель иранского лидера стала следствием внешнего давления или эскалации международной напряженности, последствия могут затронуть не только Тегеран, но и более широкий формат евразийского сотрудничества.

Таким образом, траурная церемония в Пекине стала не только дипломатическим жестом, но и индикатором возможной новой фазы геополитического противостояния. Вопрос о том, повлияет ли иранский кризис на устойчивость ШОС как одного из центров формирующейся многополярной системы, остается открытым..