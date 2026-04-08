В Кыргызстане изменили правила формирования тарифов на воду и канализацию

Кабинет министров КР утвердил новый порядок расчета тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Решение направлено на адаптацию стоимости услуг к текущей экономической ситуации и усиление контроля за обоснованностью цен. Теперь при формировании тарифов предприятия будут учитывать не только плановые, но и фактические затраты, что сделает систему ценообразования более гибкой. Кроме того, документ вводит возможность ежегодной корректировки стоимости услуг с учетом уровня инфляции на основании официальных данных Нацстаткома.

Одним из главных нововведений стало обязательное проведение общественных слушаний перед любым изменением цен. Поставщики услуг обязаны минимум за 12 дней до обсуждения представить детальные расчеты местным властям, экспертному сообществу и горожанам. Информация о планируемом пересмотре тарифов должна заблаговременно публиковаться на официальных сайтах органов местного самоуправления. При этом сведения, составляющие коммерческую тайну, разглашению не подлежат.

Новые правила также усиливают роль антимонопольного регулирования. Территориальные подразделения профильного ведомства обязаны рассматривать заявки на изменение тарифов в течение 12 дней. Если расчеты окажутся необоснованными или будут выявлены нарушения в процедуре, регулятор имеет право отказать в согласовании новых цен. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования. Изменения призваны сбалансировать интересы поставщиков и потребителей, обеспечив при этом устойчивую работу систем жизнеобеспечения.