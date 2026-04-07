Ветеринары смогут служить в силовых структурах КР без конкурса

- Светлана Лаптева
Кабинет министров Кыргызстана расширил перечень должностей, на которые допускается прием в правоохранительные органы вне конкурса. Согласно новому постановлению, в этот список включены специалисты в области ветеринарии. Ранее подобная преференция при трудоустройстве по упрощенной процедуре действовала только для кинологов.

Данная мера продиктована спецификой обеспечения национальной безопасности в условиях горного рельефа республики. Служебные животные остаются незаменимыми при патрулировании труднодоступных высокогорных ущелий, транспортировке грузов на границе, а также в операциях по поиску наркотических средств и взрывчатых веществ. Привлечение квалифицированных ветеринаров в штат силовых ведомств позволит на профессиональном уровне поддерживать здоровье и работоспособность животных, что напрямую влияет на эффективность охраны государственных рубежей.

Решение правительства направлено на оперативное укрепление кадрового состава узкопрофильными специалистами. Оптимизация процесса найма поможет силовым подразделениям быстрее комплектовать штаты ветеринарных врачей, играющих ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности служебных подразделений в сложных климатических и географических условиях.


ветеринария, Кыргызстан, правоохранительная система
