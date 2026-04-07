Никто не ожидал: открытия археологов меняют историю Древнего Кыргызстана

Символично: именно в Национальном историческом музее ученые-археологи представили результаты своих раскопок, которые ведутся на территории Нарынского кампуса Университета Центральной Азии. Новые научные данные полностью меняют представления о населении Древнего Кыргызстана, известные нам со школы. Даже для самих ученых, по их словам, они стали открытием. "Никто из нас такого не ожидал", - сказал в интервью vb.kg перед началом лекции известный в мире археолог, доктор исторических наук, профессор Кубатбек Табалдиев.

Многообещающая лекция так и называлась: "Больше, чем кочевники: новый взгляд на историю Древнего Нарына" и заинтересовала историков, студентов, представителей министерств, международных организаций, посольств и многих бишкекчан.

"Сегодняшняя лекция организована АКДН и Университетом Центральной Азии в партнерстве с Национальным историческим музеем с целью продвижения научных знаний и поддержки приоритетов национального развития посредством исследований, подобных тем, которые проводят профессор Табалдиев и УЦА. Я также хотел бы отметить лидерство Президента Садыра Жапарова в руководстве и поддержке этих инициатив. Подобная научная работа укрепляет как понимание, так и признание богатого культурного наследия Кыргызстана. Это мероприятие демонстрирует общую приверженность изучению и углублению знаний об исторических основах региона, обеспечивая при этом доступ к этой информации широкой общественности за пределами академических кругов", - сказал, открывая встречу, глава представительства организации Ага Хана по развитию в Кыргызстане, доктор Баркат Фазал.

По его словам, регион Нарына и прилегающие долины представляют собой один из наиболее значимых археологических ландшафтов Кыргызстана. Он сохраняет богатые свидетельства человеческого присутствия и культурного развития на протяжении тысячелетий, открывая важные аспекты ранних цивилизаций Внутреннего Тянь-Шаня и более широкого центральноазиатского контекста.

"Организация Ага Хана по развитию остаётся твёрдо приверженной сохранению и продвижению культурного наследия как неотъемлемой части устойчивого развития. Отмечая 25-летие партнёрства с Кыргызской Республикой, мы высоко ценим достигнутый прогресс и прочность этого многолетнего сотрудничества. В таких регионах, как Нарын, культурное наследие - это не только свидетельство прошлого, но и живой ресурс, укрепляющий идентичность, образование и местный потенциал. В этом контексте партнёрство с Университетом Центральной Азии играет ключевую роль в развитии исследований, укреплении академического потенциала и в обеспечении доступности и значимости результатов как для учёных, так и для широкой аудитории.

Мне особенно приятно видеть, как это сотрудничество находит отражение в сегодняшнем мероприятии, объединяющем академическую экспертизу, институциональное партнёрство и общественное участие в общем стремлении к более глубокому пониманию богатой истории региона. В начале нашей встречи приглашаю вас задуматься о глубине и многогранности гор Тенир-Тоо, которые напоминают нам о том, что история Кыргызстана не только древняя, но и динамичная, взаимосвязанная и сохраняет свою значимость для нашего настоящего и будущего", - подчеркнул доктор Баркат Фазал.

Профессор Кубатбек Табалдиев проводит исследования на территории Нарынской области с 1987 года. На этот раз он представил, без преувеличения, ошеломляющие результаты исследований, проводимых под его руководством на территории кампуса Университета Центральной Азии в Нарыне с 2012 года. За несколько лет ученые, образно говоря, нарыли столько важных сведений, сродни научным открытиям, проливающих свет на нашу историю, начиная с эпохи камня до позднего Средневековья. Что это за находки? Почему так важны найденные памятники истории и культуры? Как археология связывает прошлое, настоящее и будущее нашей страны? На эти и многие другие вопросы участники встречи получили ответы ученых.

"Перед нами стоит задача нового осмысления археологического наследия и понимания того, как оно соотносится с проблемами истории и современного кыргызского пространства", - обозначил профессор Табалдиев суть своего доклада "Больше, чем кочевники: новый взгляд на историю Древнего Нарына".

"Хочу отметить, что эти исследования – новая ступень в изучении археологии Кыргызстана, потому что мы изучаем все находки с помощью новейших технологий, расширили исследования с коллегами дальнего зарубежья и внедряем их методы анализов в свою работу. Найденные нами памятники истории подвергались палеоботаническому, палеозоологическому, палеонтологическому, спектральному и другим современным анализам, на основе которых можно делать точные научные выводы. Была очень насыщенная работа, которую мы будем продолжать, - отметил профессор Табалдиев.

В частности, мы пришли к выводам, которые отрицают однобокую характеристику культуры древнего населения Кыргызстана. Мы все время считали, что здесь жили кочевники и скотоводы. Но оказалось, что четыре тысячи лет тому назад древние кыргызы выращивали зерновые культуры – ячмень, овес, пшеницу, чечевицу и другие. Мы изучили состав костей древних животных и обнаружили в составе костей коровы молекулы зерновых культур, - сказал профессор. - Найденные памятники истории свидетельствуют, что в те времена уже были даже тандыры, посуда. Археология дала тому точное подтверждение.

Хочу еще раз подчеркнуть, что все наши датировки, хронология результатов исследований основаны на точнейших научных анализах, применяемых коллегами во всем мире. Например, на радиоуглеродном анализе, который позволяет определить возраст органических останков. Этот метод был предложен Уиллардом Либби, за что ему была присуждена Нобелевская премия по химии 1960 года. Используем и изотопный анализ, благодаря которому можно определить рацион питания в прошлом, составить экологическое представление о растительных сообществах и гидрологии", - уточнил Кубатбек Табалдиев.

Как отметил доцент кафедры археологии и этнологии КНУ Орозбек Солтобаев, результаты поразили даже самих ученых.

"Для нас, по сути, они стали открытием. Мы не ожидали, что 3700 -4000 лет тому назад в высокогорной зоне Нарына выращивали зерновые культуры. Нам помогли, конечно, зарубежные коллеги в проведении высокотехнологичных исследований, в частности, из Кембриджского университета. Полученные данные позволяют сделать выводы, что наши предки вели комбинированное хозяйство. Они и сеяли, и разводили скот. И вторым, без преувеличения, открытием стали найденные монеты. А если были монеты, значит, была торговля, большие поселения. То есть, древние кыргызы, отнюдь, не кочевали тогда с места на место, - подчеркнул Орозбек Солтобаев. – И это далеко еще не все открытия, - считает он.

Как известно, согласно указу Президента Садыра Жапарова, подписанному в конце 2022 года, о государственной поддержке по сохранению, изучению и популяризации объектов историко-культурного наследия, кабинет министров разработал государственную программу по сохранению, исследованию и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы.

В рамках государственной программы исследования ведутся в разных регионах Кыргызстана. В частности, как рассказал Орозбек Солтобаев, группа археологов сейчас проводит раскопки в Кочкорском районе Нарынской области, и находки снова открывают все новые и новые секреты истории. "Под холмом 11 века мы обнаружили строение вроде нашей общественной бани. Стены, парилка, жароподающая система – все сохранилось", - привел он пример.

Также найдено много петроглифов, которые имеют большую историческую ценность. Они содержат громадное количество информации. По мнению ученых, это - настоящее сокровище для науки. Расшифровать, конечно, их очень сложно, но и наука не стоит на месте. Например, по мнению исследователей, изображения на камнях, монетах облика женщины в головном уборе, каменные изваяния женской фигуры свидетельствуют о том, что женщины и в те времена играли большую роль. По одной из версий археологов, изображения женского облика связаны с особо высокочтимом божеством – богиней Умай, которой тогда преклонялись наши предки, а значит, почитали и женщин.

По словам Кубатбека Табалдиева, новые материалы будут внесены в труды по истории и культуре Древнего Кыргызстана и, конечно, в школьные учебники по истории.

Думается, что в обществе есть потребность еще и в качественной научно-популярной литературе, описывающей Древний Кыргызстан, но у нас ее пока нет…