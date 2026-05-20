Александр Усик назвал топ-5 лучших боксёров мира

Александр Усик поделился своим личным рейтингом лучших боксёров вне зависимости от весовой категории. Непобеждённый украинский чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе назвал свою пятёрку сильнейших бойцов в коротком видео для DAZN Boxing.

В список Усика вошли Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Шакур Стивенсон, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

Последний бой Усика состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, где он нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и вновь подтвердил статус абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. На счету украинца 24 победы в профессиональной карьере без единого поражения.


