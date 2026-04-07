Мэр Бишкека: Будем переходить на газовые котельные вместо угольных

- Назгуль Абдыразакова
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в интервью телеканалу "Номад ТВ" прокомментировал ситуацию вокруг проекта Old Bishkek, разработку генплана города и меры по борьбе со смогом.

По его словам, инвесторы проекта Old Bishkek существенно изменили первоначальную концепцию, что стало основанием для жёсткой позиции муниципалитета.

- Когда мы выдавали разрешение, за основу был взят один проект с конкретными параметрами и строениями. В процессе строительства мы неоднократно задавали вопрос: сможете ли вы реализовать всё в заявленном виде. Нас уверяли, что да. Но в декабре нам представили совершенно другой проект с полностью изменённой концепцией надземной части. Тогда стало понятно, что изначально всё планировалось иначе, - отметил мэр.

- Мы выехали на место вместе с горсоветом, обсуждали ситуацию. У нас даже не стояла задача сносить фонтанную зону у ЦУМа. Но когда стало ясно, что первоначальный проект реализовать уже невозможно, а новый полностью меняет концепцию, мы приняли решение: такой вариант мы не пропустим. Если архитекторы приняли такое решение - значит, объект должен быть приведён в первоначальное состояние, - подчеркнул он.

Мэр добавил, что инвесторам установлены конкретные сроки для начала демонтажа и восстановления территории.

Говоря о новом генеральном плане Бишкека, Джунушалиев отметил, что в его разработке учитывалось мнение горожан.

- К нам поступило более 400 замечаний и предложений от общественности. Хочу подчеркнуть: они не остались без внимания, а нашли отражение в генплане. В частности, это касается зелёных зон, - сказал он.

- Мы увидели, что площадь зелёных зон в Бишкеке фактически сократилась почти в три раза. При том, что изначально говорили о "зелёном городе". Сегодня это вызывает серьёзные вопросы. Поэтому необходимо усиливать политику по развитию зелёных зон, а также учитывать историческую составляющую города, которая формирует его идентичность, - добавил мэр.

Отдельно Джунушалиев остановился на теме смога, отметив, что проблема имеет давнюю историю.

- Смог появился не вчера и не с моим приходом. Это важно понимать. Он существовал ещё в советское время. Именно тогда была построена высокая труба ТЭЦ, чтобы обеспечить рассеивание выбросов, - пояснил он.

- Сегодня мы говорим о децентрализации. Это означает отказ от угольных котельных и переход к более экологичным решениям. Мы планируем развивать газовые котельные и газопоршневые установки, которые одновременно вырабатывают тепло и электроэнергию,- отметил мэр.

- У нас есть проект мощностью 400 мегаватт, который мы намерены реализовать в Бишкеке. Это позволит вырабатывать электроэнергию и снизить нагрузку на экологию города, - заключил Джунушалиев.


мэрия, ЦУМ, экология, Бишкек, Айбек Джунушалиев
