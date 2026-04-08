В Бишкеке эксперты обсудили, как создать сильный детский контент

- Назгуль Абдыразакова
Почему кыргызстанские дети всё чаще выбирают зарубежные мультфильмы и фильмы? Кто формирует их ценности и образы героев локальная индустрия или глобальные платформы? И способен ли отечественный контент конкурировать за внимание юной аудитории?

Эти вопросы стали центральными на круглом столе "Когда дети будут в главной роли?", который прошёл в Бишкеке по инициативе издательского дома "Кыргыз Туусу". Участники встречи - представители медиа, кинематографии и экспертного сообщества - обсудили не только текущие проблемы, но и конкретные шаги по развитию детского контента в Кыргызстане.

Генеральный директор издательского дома "Кыргыз Туусу" Галина Байтерек:

Мы сегодня говорим о теме, которая напрямую связана с будущим общества. Вопрос о роли детей в медиасреде это не абстракция, а отражение реальной ситуации. К сожалению, интересы детской аудитории сегодня часто остаются на втором плане.

Мы наблюдаем устойчивую тенденцию: дети всё чаще выбирают зарубежный контент - анимацию, кино, сериалы. Это означает, что отечественный продукт либо недостаточно представлен, либо не отвечает их ожиданиям. И это серьёзный сигнал, который требует внимания уже сейчас.

Важно понимать: создание детского контента - это не только вопрос финансирования или технических возможностей. В первую очередь это вопрос понимания самих детей, их интересов, ценностей, языка. Без этого невозможно создать продукт, который будет востребован и действительно значим.

При этом у нас есть потенциал. В Кыргызстане работают талантливые режиссёры, сценаристы, актёры, педагоги. Есть идеи и желание двигаться вперёд. Но пока не хватает системной поддержки и координации.

Мы также видим, как снижается интерес к чтению. Дети всё больше времени проводят в цифровой среде. И это не только наша проблема, это глобальный тренд. Но именно поэтому нам нужно создавать современный контент, который будет конкурировать за их внимание.

Наша задача - объединить усилия и перейти от обсуждения к конкретным действиям. Потому что речь идёт о формировании будущего поколения.

Главный редактор газеты "Слово Кыргызстана" Елена Жолобова:

Детский контент формирует мировоззрение ребёнка его ценности, поведение, отношение к жизни и обществу. И если этот сегмент развит слабо, последствия мы увидим уже через несколько лет.

Из практики могу сказать: дети очень активная и отзывчивая аудитория. Когда им предлагают интересный контент, они включаются пишут, рисуют, участвуют в конкурсах. Это показывает, что интерес есть. Вопрос в том, что мы им предлагаем.

Сегодня нам не хватает системного подхода. Детский контент не должен существовать эпизодически. Он должен быть частью устойчивой медиасреды.

Особенно важно формировать собственных героев. У детей должны быть персонажи, с которыми они могут себя ассоциировать, которые отражают их культуру, язык, реальность. Это напрямую связано с формированием идентичности.

Если мы не будем развивать собственный продукт, это пространство будет заполняться внешним контентом. И тогда мы будем терять влияние на формирование ценностей у детей.

Директор Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и молодёжной политики КР Талантбек Толобеков:

Для нас развитие детского контента - это стратегический приоритет. Это не только вопрос культуры, но и вопрос будущего страны.

В 2026 году мы инициировали создание совещательного органа по развитию анимации и детского контента. Это системный шаг, направленный на формирование полноценной экосистемы производства национального продукта для детей.

Мы уже формируем пул проектов. В планах запуск от 10 до 25 анимационных работ, а также создание детских фильмов и сериалов. Мы также развиваем современные форматы в том числе короткие вертикальные сериалы продолжительностью 3–7 минут. Это ответ на то, как сегодня дети потребляют контент.

Отдельное внимание уделяется подготовке кадров. Мы планируем запуск образовательных программ, мастер-классов и лабораторий для специалистов отрасли.

Важно отметить, что в 2026 году на развитие детской анимации предусмотрено 65 миллионов сомов. Это рекордный объём финансирования, который позволит запустить новые проекты и поддержать индустрию.

При этом наша позиция остаётся неизменной: мы не ограничиваем внешний контент, а делаем ставку на создание собственного. Наша задача - предложить детям качественный продукт, в котором они будут видеть свою культуру, язык и героев.

Кинокритик, киновед Гульбара Толомушова:

Если говорить о развитии детского кино, важно учитывать исторический контекст. В советское время в Кыргызстане существовала система производства работали "Кыргызфильм" и "Кыргызтелефильм". Многие фильмы того периода до сих пор остаются значимыми.

Однако технические возможности были ограничены. Многие процессы выполнялись за пределами республики, что сдерживало развитие.

После распада Советского Союза система кинопроката разрушилась, и детское кино оказалось в упадке. Отрасль фактически потеряла свою основу.

Сегодня мы возвращаемся к этой теме, и это важный этап. Но нужно понимать: мы не можем конкурировать с крупными индустриями по масштабам и бюджету.

Наше преимущество в содержании. В истории, культуре, языке. Если мы сможем предложить детям продукт, который отражает их реальность и ценности, он будет востребован.

И именно в этом направлении, на мой взгляд, нужно развивать кыргызский детский контент.


