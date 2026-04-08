Стартовал конкурсный отбор в МГИМО для кыргызстанцев

Министерство иностранных дел КР объявило о начале приёма документов для поступления в МГИМО на 2026–2027 учебный год.

Приём заявок продлится с 13 апреля по 15 мая. Абитуриенты могут подать документы на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Участвовать в конкурсе могут только граждане Кыргызстана. При этом допускается подача документов только по одному направлению обучения.

Кандидаты, рекомендованные МИД КР, проходят онлайн-тестирование по русскому и иностранному языкам в соответствии с требованиями МГИМО.

Регистрация осуществляется онлайн на сайте Дипломатической академии МИД КР, а подача документов в офлайн-формате.

С правилами отбора можно ознакомиться на сайтах МИД КР и Дипломатической академии.

Контактные телефоны: 0312 66 01 85, 0312 66 14 21.


