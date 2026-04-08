Минсельхоз: В Кыргызстане подешевели яйца, лук и рис

В Кыргызстане подешевели яйца, репчатый лук и рис. Такие данные привело Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР по итогам мониторинга цен на продовольственные товары на 1 апреля 2026 года.

Согласно информации ведомства, в стране цены на яйца снизились на 3,3%, лук - на 2,3%, рис - на 0,4%. Также незначительно подешевела говядина - на 0,2%.

В то же время зафиксирован рост цен на ряд продуктов. Так, морковь подорожала на 1,4%, сахар - на 0,5%, баранина и макаронные изделия - на 0,4%, сливочное и растительное масло, а также молоко - на 0,1%.

Мониторинг также охватил соседние страны. В Казахстане отмечен значительный рост цен на сахар, макаронные изделия и мясо. При этом рис подешевел на 9,8%.

В России наблюдается рост цен на большинство продуктов, включая картофель, овощи, мясо, яйца и молочную продукцию.


Сейчас читают
