Приятно сложатся развлекательные путешествия. Гороскоп с 20 по 26 апреля

Главным событием недели будет переход Солнца в зодиакальное созвездие Телец, которое состоится в понедельник, 20 апреля. Это изменит динамику жизни, придав действиям больше последовательности и размеренности. Луна продолжит свой рост в течение всей недели, благоприятствуя претворению в жизнь долгосрочных и продолжительных проектов. С понедельника по пятницу – наиболее созидательное время недели. В выходные дни повышен риск эмоциональных разногласий. В стремлении что-либо изменить можно усложнить взаимоотношения, ввязавшись в конфликты, которые негативным образом отразятся как на личных, так и деловых отношениях. Понедельник и вторник – время созидательного общения. Благоприятны для проведения тренингов, семинаров, конференций, совещаний, обмена знаниями. Благоприятны дни для поездок, поставки товара, развития онлайн торговли, отправки посылок Полезно развивать коммуникативные навыки, начинать изучение языков. Среда и четверг – время располагающее к проработке семейных отношений. Дни благоприятны для решения вопросов семьи и дома Приятно сложатся развлекательные путешествия. Пятница и суббота – благоприятны как для деловых встреч, презентаций, так и вечеринок, свиданий. Выгодны покупки, инвестиции. В воскресенье важно прорабатывать чрезмерные скептичность и критичность. Воздержитесь от критики. Можно заняться уборкой в доме. С пятницы по воскресенье благоприятны для посещения парикмахера и косметолога.

Овен – вы полны решимости и поначалу будет сопутствовать удача. Постарайтесь довести начатое до конца, не откладывая на потом важные встречи и переговоры. Уже в конце недели партнёры по работе или по браку начнут сомневаться в правильности ваших действий, что в дальнейшем станет основной причиной разногласий. Важные документы лучше всего оформлять в начале недели. В дальнейшем вы можете не рассчитывать на быстрое оформление.

Телец – окружающие не прочь взвалить на ваши плечи очередную работу, которая не входила в планы. Прежде чем согласиться, посмотрите ещё раз на свой график. Вы можете раздать много обещаний и не довести до конца большинство дел, почувствовав усталость и недомогание. Не бойтесь испортить отношения с коллегами по работе и начальством. Здоровье дороже любой работы, а руководство, в конечном итоге, согласится с вами.

Близнецы – слушайте своё сердце, а не многочисленные советы друзей или просто знакомых. Путь, подсказанный разумом или трезвым расчётом, может навредить отношениям с любимым человеком и детьми. Собственные чувства не обманут и, поступив вопреки практичным советам, вы сумеете сохранить любовь близких людей. В делах могут возникнуть пробуксовки из-за перепадов настроения.

Рак – проявляя излишнюю строгость в доме, вы сами можете допускать ошибки, за которые критикуете домочадцев. Будьте критичны не только к другим, но и к себе, тогда вам не придётся объясняться перед руководством за допущенные просчёты. Оформление кредитов и совершение прочих финансовых операций не откладывайте на следующую неделю, решение данных вопросов может затянуться на месяц.

Лев – вы ставите перед собой грандиозные цели, но при этом акцентируете слишком много внимания на мелочах. Прежде чем направляться в поездки или соглашаться на встречи ещё раз подумайте, нужны ли они вам. Большинство поездок и встреч будут бесполезными и не только отнимут время, но и заслонят собой важные сообщения и дела, на которые у вас просто не хватит сил. Не тяните с ответом на важные письма, ваш адресат может получить их с большим опозданием, если вы отправите письмо через неделю.

Дева – финансовые поступления вскружат голову и вы начнёте строить грандиозные планы по их вложению, но дальнейшие доходы окажутся скромнее ожиданий, поэтому не тратьте деньги на то, без чего вы сможете пока спокойно обойтись. Брать или давать деньги в долг следует крайне осмотрительно, хорошо всё взвесив. Вы можете столкнуться с проблемой возврата долга, поскольку обстоятельства изменятся.

Весы – перепады в настроении негативно отразятся на вашем имидже и отношениях, как дома, так и на работе. Сначала согласившись с идеями и предложениями домочадцев или коллег по работе, вы можете передумать и раскритиковать их действия. Это оставит негативный осадок в душе людей, в адрес которых были адресованы ваши послания, что и послужит основой для разногласий в скором времени. Веселее смотрите на жизнь и вы пройдёте препятствия даже не заметив их.

Скорпион – желая достичь как можно больших высот, вы будете браться за любую появляющуюся работу. В течение этой недели лучше всего подвести промежуточные итоги ранее начатых дел и не браться за ту работу, в которой у вас недостаточно опыта. В дальнейшем могут возникнуть трудности в этой работе, которые скажутся и на здоровье. Для поднятия настроения можете пройтись по магазинам. Вы подыщете интересные вещи для себя и близких.

Стрелец – ваши начинания могут встретить шквал критики. Предстоит набраться терпения для того, чтобы спокойно выслушать замечания и достойно ответить. Большинство ваших намерений жизнеспособны, но не до конца продуманы, поэтому критические замечания помогут вам избежать ряда проблем и довести начатое до конца. Воспринимайте критику как помощь, и вы не только станете успешнее в делах, но и сохраните хорошие дружеские и любовные отношения.

Козерог – споры с руководством будут возникать уже на этой неделе, что не помешает оформлению документов личного характера или связанных с недвижимостью. Проявив расторопность, вы сможете получить в скором времени требующиеся документы. Отложив этот процесс хотя бы на неделю, вы будете возвращаться к ним в течение всего апреля. Можете совершать операции с недвижимостью, вкладывать деньги в свой бизнес или совершать дорогостоящие покупки.

Водолей – вскружат голову известия полученные издалека. Родственники, друзья или деловые партнёры могут дать неплохую идею, которую вам предстоит довести до конца. Не спешите с выводами. Вам покажется всё слишком простым и лёгким, но действительность окажется совсем иной. Поездки и прочие хлопоты будут результативными, а дела доведены до конца в том случае, если вы будете последовательны и терпеливы.

Рыбы – вы пользуетесь поддержкой влиятельных людей и обладаете довольно стабильными доходами. Продолжайте двигаться в том же направлении, принимая во внимание советы и собственную интуицию. Поддавшись искушению, связанному с деньгами, вы можете потратить много сил и средств ради существенного роста доходов, но в итоге больше потратите, нежели получите.

Астролог Андрей Рязанцев