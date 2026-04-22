Шабданбеков: Нет никакого противостояния между ГКНБ, МВД и прокуратурой

Председатель ГКНБ Кыргызстана Жумгалбек Шабданбеков заявил об отсутствии противостояния между силовыми органами в стране. По его словам, ведется единая системная работа по очищению правоохранительного блока от недобросовестных сотрудников:

"В рамках задач, поставленных Главнокомандующим, Президентом Кыргызской Республики, уважаемым Садыром Нургожоевичем Жапаровым, органами национальной безопасности во взаимодействии с Министерством внутренних дел и органами прокуратуры Кыргызской Республики проводится последовательная, системная и наступательная работа, направленная на очищение правоохранительного блока от недобросовестных, коррумпированных и дискредитирующих государственную службу сотрудников.

Государством взят твердый и принципиальный курс на наведение порядка в системе обеспечения законности, правопорядка и национальной безопасности. Этот курс исходит из четкой позиции Главы государства о том, что правоохранительные органы обязаны служить исключительно интересам народа, государства и Закона, а любые проявления коррупции, злоупотребления должностными полномочиями, покровительства преступным элементам и использования служебного статуса в корыстных целях должны получать жесткую правовую оценку.

В этой связи, я хочу принципиально отметить, что сегодня нет и не может быть никакого противостояния между ГКНБ, МВД и органами прокуратуры. Все правоохранительные органы работают в единой связке, в рамках закона и в русле задач, поставленных Главнокомандующим. Речь идет не о межведомственной борьбе, а о совместной работе по очищению правоохранительного блока от недобросовестных сотрудников. Наша общая цель - не ослабление системы, а ее оздоровление, укрепление законности, служебной дисциплины и доверия граждан к правоохранительным органам.

Поэтому, попытки представить проводимую работу как якобы борьбу одних ведомств против других являются необоснованными и не соответствуют действительности.

Совместная работа ГКНБ, МВД и прокуратуры носит не разовый, а постоянный и целенаправленный характер. Ее смысл заключается в выстраивании устойчивого механизма выявления, документирования, пресечения и последующего привлечения к ответственности тех, кто дискредитировал правоохранительную службу и предал интересы государства.

Подчеркиваю, что никакого ведомственного покровительства в отношении нарушителей закона не будет. Закон един для всех. Если сотрудник, независимо от занимаемой должности, допустил преступление или иное грубое нарушение закона, он должен и будет нести ответственность в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Здесь стоит отметить, что большинство сотрудников добросовестно исполняют свои обязанности, честно служат государству и народу. Именно в интересах этих честных сотрудников государство обязано последовательно избавляться от тех, кто порочит форму, подрывает авторитет службы и наносит ущерб интересам страны.

В связи с этим, хочу обратиться к сотрудникам правоохранительных органов, что каждый, кто использует служебные полномочия не для защиты государства и граждан, а в личных, корыстных или противоправных целях, должен понимать: ответственность будет неизбежной", - говорится в обращении главы ГКНБ.