Асылкан Джуманазарова: "Наше зеленое богатство уходит за рубеж за бесценок"

В горах Кыргызстана произрастает более четырех тысяч видов растений. Уникальность наших горных трав в том, что они содержат различные биологически активные вещества с полезными для человека свойствами, иными словами жизненную силу в концентрированном виде.

Различные зарубежные компании в этом давно убедились и скупают наше богатство за бесценок у частных предпринимателей, производят из целебных растений лекарства и косметику, которые потом мы покупаем раз в пять дороже, если не больше. Если же государство возьмется выращивать травы на плантациях, стандартизировать, экспортировать, производить из них фарм-субстанции и лекарства, то может увеличить госбюджет на миллионы сомов. Но существует ряд проблем, которые могут сдержать развитие лекарственной отрасли в стране.

Какие это проблемы? И что необходимо сделать, чтобы на корню не уничтожалось наше национальное богатство, а, наоборот, множилось, процветало и приносило пользу стране? Об этом - разговор с директором Института химии и фитотехнологий Академии наук, доктором химических наук, профессором Асылкан Джуманазаровой.

- В конце прошлого года Национальная академия наук и, в частности Институт химии и фитотехнологий, решением кабинета министров был определен, как ведущая и координирующая организация по созданию проекта Государственной программы по выращиванию и экспорту лекарственных средств на 2026-2030 гг. Думаем, это был правильный выбор. Институт химии и фитотехнологий имеет специалистов, определенную базу, опыт выращивания лекарственных растений, а также многолетний опыт их переработки в полезную запатентованную продукцию в виде БАДов, адаптогенов, сиропов и других средств. А также опыт глубокой переработки лекарственного сырья с получением препаратов медицинского назначения. В этой связи не могу не вспомнить нашего выдающегося академика Арстанбека Алтымышева, который оставил богатое наследие в этой области. При поддержке правительства, коллег из институтов биологии, биотехнологии нашей академии мы поможем использовать богатейшую, просто уникальную флору с пользой для страны.

Цель поставлена. С чего вы, как первопроходцы, планируете начать работу, за которую никто до вас не решился взяться?

- На презентации нашей программы, прошедшей в январе этого года на заседании рабочей группы, созданной кабмином, я акцентировала внимание на сохранении произрастающих у нас лекарственных растений. Мы считаем, что решение этой государственной задачи надо начинать не с выращивания, а с их сохранения. Это - самая важная на сегодня проблема, потому что сбор и заготовку лекарственных растений необходимо вести с соблюдением правил, определенных наукой для сохранения потенциала растений, чтобы они могли затем восстановиться, а не уничтожались на корню. Это - самая важная на сегодня проблема, потому что заготовители не придерживаются этих требований, им важно заготовить как можно больше, чтобы получить прибыль. Местные жители в частных разговорах заявляют, что после заготовителей остается голая земля. Тем самым разрушается ареал произрастания уникальных растений.

Ресурсоведы нашего института уже много лет работают над определением природных запасов отдельных лекарственных растений по всему Кыргызстану - в каждой области и в каждом ее районе, чтобы установить, можно ли вести заготовку тех или иных видов растений без вреда для них и природе. Однако этих работ недостаточно, да и людские, и финансовые ресурсы у института ограниченные. Для введения моратория или разрешения на сбор и заготовку того или иного растения необходимо детальное обследование ареала его произрастания по всей территории Кыргызстана, а также научное обоснование его запасов, определение лимита на заготовку, который не нанесет ущерба и не приведет к потере данного растения. Это полномасштабная и трудоемкая работа.

Однако эти проблемы можно решить. При соответствующей финансовой поддержке научные сотрудники института могут выполнить и уже начали совместно с Минприродой эту важную работу. Разумеется, работать в этом случае надо централизованно, консолидированно, особенно с органами местного самоуправления, на территории которых производится заготовка, поскольку крайне необходимо иметь обратную связь, чтобы знать, соблюдались ли нормы и правила заготовки.

Асылкан Зулпукаровна, частным заготовителям вряд ли это придется по душе. Они далеки от этих проблем, у них другая цель.

- Там, где речь идет о деньгах, то очень тяжело навести порядок. И мы уже столкнулись с натиском частных заготовителей, которые требовали дать разрешение на заготовку растений, находящихся под мораторием. Они приходили к нам, устраивали чуть ли не митинги, заявляли, что мы препятствуем развитию малого бизнеса, лишаем работы местных заготовителей. Но закон есть закон, и его действие распространяется на всю республику, все должны его соблюдать, чтобы сохранить экологические нормы, даже если, по мнению заготовителей, растения на каких-то отдельных участках произрастают в достаточных количествах.

В Кыргызстане законодательно разрешили выращивать лекарственные растения на сельскохозяйственных землях. Но для этого нужны чистые зоны, которых практически не осталось, нет своего отечественного семенного фонда лекарственных культур, безнадежно устаревшее специализированное оборудование, дефицит кадров.

- Выращенные растения без этих условий, без учета районирования и научно обоснованных мероприятий по их возделыванию могут оказаться бесполезными с точки зрения фармакологии. Обычный метод - просто посеять и собрать не подойдет. Прежде всего надо определить, какие растения, в каком регионе выращивать, чтобы они обладали свойствами, которые и делают их лечебными, какие технологии использовать. Например, выращивать бессмертник, растущий высоко в горах, на равнине бесперспективно. В нем не будет той концентрации полезных свойств, какой он обладает в естественной среде произрастания.

Минсельхоз, который два года назад отказался участвовать в программе по выращиванию и экспорту лекарственных растений, изменил свое мнение и инициировал внесение поправок в Закон "О легализации выращивания лекарственных растений" и готов культивировать даже сильно ядовитый вид, например, аконит. Но в вопросе лекарственного растениеводства необходима, на мой взгляд, слаженная и скоординированная работа министерств и ведомств совместно с Академией наук. И ученые готовы координировать работы по выращиванию лекарственных растений совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, сертифицировать и стандартизировать их по международным требованиям, чтобы повысить экспортный потенциал.

Это взаимодействие создаст условия для того, чтобы отрасль стала одной из самых мощных в экономике и приносила казне большие доходы. Минсельхоз должен учитывать мнение ученых в подборе более перспективных и хозяйственно значимых видов растений.

Кстати, фермеры тоже заинтересовались выращиванием лекарственных трав и нуждаются в научно обоснованных технологиях, задаются вопросами, как им продвигать сырье на международный рынок, что предусматривает сертификация? Чтобы успешно продавать свою продукцию, нужно знать спрос на нее и стандарты, которым она должна соответствовать в Китае, Индии, России, в других странах. У каждого нашего потенциального покупателя свои требования. Поэтому лекарственные растения надо не только с умом вырастить, их надо еще стандартизировать и сертифицировать в соответствии с требованиями.

Причем, если мы будем стандартизировать и сертифицировать только лекарственное сырье, – это одна добавочная стоимость. А если будем проводить более глубокую переработку, получать из этих лекарственных растений субстанции, которые содержат активные вещества, то стоимость их повышается многократно. Можно и даже нужно проводить работы по глубокой переработке растительного сырья, выделять активные из него вещества, которые могут стать основой для производства своих собственных препаратов. Это - основа для фармпромышленности нашей страны.

Разумно начать стандартизацию и сертификацию выращенного лекарственного растительного сырья на базе Института химии и фитотехнологий Академии наук. Он обладает сильным научным потенциалом, высококвалифицированными специалистами, владеющими технологиями при работе с растительным сырьем, оборудованием, применяемыми для сертификации и стандартизации. Но для реализации этих задач необходимо создать соответствующую материально-техническую, приборную базу, отвечающую современным требованиям.

В других странах тоже выращивают травы на экспорт? Может, перенять их опыт?

- Весь мир сегодня столкнулся уже с проблемой нехватки природного лекарственного сырья. Ареалы полезных растений сокращаются вследствие изменения климата, хищнического истребления, из-за чего многие виды либо совсем исчезли, либо их очень мало в естественной среде обитания. Поэтому многие страны стали выращивать и экспортировать свои травы и субстанции из них. Я не буду приводить в пример самые передовые страны, в которых создана четкая, урегулированная система сохранения, выращивания и экспорта растительных средств, полезных веществ, субстанций из них. Скажу только об опыте наших ближайших соседей. Так, в Узбекистане, например, созданы кластеры по выращиванию, хранению, первичной или глубокой переработке лекарственных растений. Что очень важно - внедрена специализация регионов по выращиванию лекарственных растений.

Такая же политика проводится в Казахстане. Ученые определили, в каком из районов целесообразнее выращивать тот или иной вид лекарственных растений, который именно в этой местности будет обладать наибольшей концентрацией биологически активных веществ. Кластеры позволили создать цепочку добавленной стоимости, повысили экспортный потенциал, интегрировали науку и производственные процессы. При каждом кластере создан научный центр, специалисты которого непосредственно контролируют весь процесс.

Наш институт готов выполнять координирующую роль, возложенную на нас решением кабмина, консолидировать фермеров с госорганами, учеными, проводить консультации для предпринимателей, которые захотят выращивать лекарственные растения, как правильно это делать, давать конкретные рекомендации, проводить обучающие семинары для фермеров при поддержке ведущих вузов страны, занимающихся подготовкой кадров для этой отрасли. Но, повторяю, все структуры должны работать в тесной взаимосвязи под контролем государства.