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Константин Майор: Люди перестают реагировать на рекламу без смысла

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В эпоху, когда маркетинг превратился в неутихающий гул - бренды кричат, алгоритмы навязывают, а реклама маскируется под искренность - индустрия ищет новую точку опоры. Настоящей роскошью для компаний становится честность. Об этом и о роли ИИ в отрасли в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ТАСС рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор

- Константин, мы встречаемся с вами в преддверии ПМЭФ, поэтому закономерный вопрос: как в этом году медиахолдинг будет представлен на форуме?

- Благодарю вас за приглашение. Долгожданная встреча. Обсудить самые главные моменты - для нас уже классика. В этом году ПМЭФ мы традиционно будем открывать действием: высадим 89 деревьев в самом центре Санкт-Петербурга.

Этот проект посвящен Году единства народов России. Вместе с нами со смыслом открывать форум будет большое количество губернаторов, мэров городов, крупных глав корпораций и компаний.

Пройдут годы, нынешняя повестка забудется или поменяется, но наследие, которое мы оставляем каждый год в момент открытия, будет напоминать о главном принципе - о развитии нашей страны. Все обсуждаемые темы - как международные, так и федерального масштаба - позволяют России двигаться вперед.

Поэтому каждый раз мы выбираем интересные локации, чтобы продолжать наш проект по высадке деревьев.

- Вы рассказали, как откроете форум. А как медиахолдинг будет представлен на самом ПМЭФ в этом году?

- В этом году медиахолдинг представлен двумя стендами. На первом стенде - наши федеральные и региональные СМИ. На втором - наши технологии, достижения и текущие проекты.

Наша задача в этом году - вывести ПМЭФ за рамки самого Петербурга. Чтобы в каждом российском городе знали, как форум способствует развитию государства: какие важные сделки заключаются, какие компании присутствуют на рынке и выходят на региональные рынки, какие международные партнерства дают возможность двигаться вперед.

- Константин, в 2026 году вы внедрили формат рекламы с ценностным содержанием. На ваш взгляд, почему именно сейчас и почему это так важно?

- Вы знаете, сегодня мы видим обилие рекламного шума. И чтобы выделиться, компании нужно быть ближе к человеку - выстроить с ним более честный диалог. Так вот, честность - это и есть содержание, опирающееся на традиционные ценности. В рамках Российского союза промышленников и предпринимателей мы заявили о создании проекта с таким содержанием.

Очень важно говорить о многодетности, ветеранах, нашем культурном коде. И если мы готовим медийный контент с учетом традиционных ценностей, он становится ближе к людям, выделяется среди всего рекламного шума и дает тот самый ключик к сердцу каждого человека.

- Вы сотрудничаете с фондом "Защитники Отечества". Почему, как вам кажется, именно сегодня так важна поддержка ветеранов?

- К фонду "Защитники Отечества" мы присоединились с момента открытия и стали его коммуникационным партнером. Самое главное - наш холдинг показывает лица героев, вернувшихся с СВО. Мы рассказываем не только об их семьях и быте, но и о том, какими они стали. О тех, кто устроился на работу, открыл свой бизнес, создал семью, воспитывает детей, занимается собой. Мы показываем ветеранов как настоящих героев, которыми можно гордиться и с которых стоит брать пример.

Ведь человек, прошедший через СВО, важен для общества. Наша задача - раскрыть его для этого общества: рассказать, чем он живет, как адаптируется к мирной жизни и строит свое дело.

- А бизнесу это выгодно или вы просто занимаете "правильную позицию"?

- Вы знаете, для нас, для всего коллектива холдинга, это важно. Мы проводим мероприятия, которые идут на пользу людям. Ведь мало кто до конца осознает, с какими чувствами ветераны возвращаются с СВО. А медийные холдинги могут рассказать о личностях, о том, как люди встраиваются в реальную жизнь.

Я считаю, наша первостепенная задача как раз и состоит в том, чтобы помогать обществу. Таким образом мы даем возможность крупным компаниям и корпорациям обратить внимание на этих людей - взять их на работу и обеспечить адаптацию к жизни.

- Сегодня все говорят о том, что реклама уже превратилась в сплошной белый шум. А как, на ваш взгляд, сегодня вообще можно удержать внимание аудитории?

- Вы знаете, внимание аудитории удерживается с помощью честного, правильного, идейного контента. В штате нашего медиахолдинга сегодня 350 журналистов. И это не просто сотрудники, а люди, которые любой продукт и проект упаковывают со смыслом. Наша задача - разговаривать с аудиторией на одном языке: языке общих ценностей, понятий и возможностей.

Мы создаем интересный контент, который становится ближе к человеку - к его семейным ценностям и повседневным вопросам.

- Вы часто употребляете такой термин, как архитектура внимания. А что это значит? Объясните, чтобы мы все понимали.

- Хороший вопрос. Для нас это возможность сфокусировать внимание. А оно сегодня - самая главная ценность. Это новая нефть. Все компании борются за него. Так вот, наш холдинг создает эффект единого информационного импульса.

Мы доходим до каждой аудитории в разных средах: через большие уличные экраны - медиафасады, через экраны в пунктах выдачи, через интернет-ресурсы. Так мы обеспечиваем охват компании на 360 градусов, объединяя аудиторию и усиливая импульс. Вот что такое архитектура внимания сегодня.

- Честность - это главное в удержании внимания? А что скажете про юмор?

- Скажу так: юмор, визуальные технологии - все это хорошо. Но если человек не чувствует честной подачи, он никогда не станет обращать внимание. Сегодня мир наполнен медийным шумом - реклама преследует нас повсюду, не только по ТВ: в такси, на остановках, в метро, в гаджете. При этом многие посылы лишены смысла и логики.

Наш холдинг помогает решать задачи аудитории. И мы не забываем о социальных проектах - работа с фондом "Защитники Отечества", движением "Народный фронт", Агентством стратегических инициатив, проектом "Мы вместе".

- Конечно, не могу обойти тему ИИ. Мне очень интересно, какие профессии в вашем медиахолдинге, он уже, может быть, заменил, а какие никогда не заменит?

- ИИ - сегодня наше все. Без него мы не можем работать. В холдинге с его помощью создаем креатив, просчитываем аудиторию, запускаем одновременно на тысячи экранов разного рода контент, анализируем данные.

Но самое главное: у ИИ нет культурного кода. Человек всегда должен вникать и контролировать, какой контент выбирать из того, что предлагает нейросеть. Например, на 8 Марта мы за 48 часов с мессенджером "Макс" отправили 5,6 тысячи поздравительных сообщений, а затем каждому выслали персональный фотоотчет. Без технологий мы бы не справились. В этом главная ценность ИИ - он быстро дает результат. предложи несколько вариантов заголвков

Когда мы готовим рекламный контент, то обращаемся к нему. Он выдает сотни и тысячи вариантов креатива. Но выбирает человек - тот вариант, который точнее всего попадает в аудиторию.

- А что-то вас пугает в развитии ИИ как владельца и генерального директора медиахолдинга?

- Ничего не пугает. ИИ помогает нам расти. Им нужно управлять, думать о его развитии на пять лет вперед, анализировать зарубежный опыт. Любой ИИ накапливает данные и культурный код той страны, которая его создает. Поэтому нам необходимо развивать собственный ИИ.

У нас богатая история и великая страна. Нам есть что создавать и чем делиться. А нейросеть, обладая всеми данными, будет напоминать нам о главных исторических фактах, подсказывать, как их можно применять в медийном контенте, предлагать варианты визуализации.

- И несмотря на развитие всех технологий и всего-всего, что происходит в нашем мире, что в бизнесе должно оставаться неизменным?

- В бизнесе должен оставаться человек. Отношения, доверие, чувства и эмоции - вот те качества, благодаря которым наш медиахолдинг развивается. Могу рассказать на своем опыте: эти качества помогают расти мне и моей команде.


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URL: https://www.vb.kg/459144
Теги:
реклама, Россия, форум, Искусственный интеллект
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