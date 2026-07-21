"В эти дни я стал свидетелем присутствия миллионов людей из Ирана и других стран на похоронной процессии его высокопреосвященства аятоллы Хаменеи, покойного лидера Исламской Республики Иран, который принял мученическую смерть в результате военной агрессии врагов 28 февраля на территории Исламской Республики Иран в своем рабочем кабинете вместе с тремя другими членами своей семьи.

Возможно, возникнет вопрос: почему эта личность приобрела такое значение в современной истории Ирана и мира, каковы были его жизненный путь, личные, управленческие, политические и религиозные качества?

В своей 86-летней жизни его высокопреосвященство аятолла Хаменеи прошел через множество взлетов и падений. Еще до победы Иранской революции в феврале 1979 года он был политическим активистом и борцом за свободу, за что попадал в тюрьму. После революции в Иране он некоторое время был представителем имама Хомейни в Высшем совете обороны (во время восьмилетней войны Ирака с Ираном). С 1981 по 1989 год он был президентом, а с июня 1989 по февраль 2026 года нес ответственность в качестве лидера. Следует отметить, что в Иране обе эти должности являются выборными. Президент избирается прямым голосованием народа, а лидер (согласно Конституции) избирается Советом экспертов, члены которого, в свою очередь, ранее были избраны прямым голосованием народа.

Хотя он был большим ученым в области религиозных и исламских наук, в этом тексте я кратко коснусь лишь менее известных сторон и особенностей его жизни.

Поэтический дар и серьезный интерес к поэзии и поэтам прошлого и современности

У него был поэтический вкус, он писал стихи с юных лет и участвовал в поэтических собраниях. В совершенстве знал творчество таких старых иранских поэтов, как Хафиз, Саади, Руми, Джами, Бидель Дехлави и Аттар, и многие их стихи знал наизусть. По его мнению, эти люди - пророки персидской поэзии. "Шахнаме" Фирдоуси - это мудрая книга, а Хафиз - человек глубокого коранического познания. Он обращал внимание и на современных поэтов, даже на тех, чьи мысли и убеждения были относительно противоположными или сильно отличались от его собственных, и изучал их произведения. Когда он был президентом, навещал дома таких великих иранских поэтов, как Шахрияр и беседовал с ними.

Мягкость характера и добронравие

Покойный лидер, вопреки пропаганде в СМИ, был человеком очень мягким и обладал необычайно тонкой натурой. Нравственность была для него важнейшим принципом в жизни, и он хорошо относился ко всем, даже к своим критикам. До революции он некоторое время был политическим заключенным. Один из его сокамерников - Хушанг Асади, человек нерелигиозный и левых взглядов, в своих письменных и устных воспоминаниях рассказывает: "Когда я впервые вошел в камеру господина Хаменеи, он приветствовал меня с улыбкой, усадил на одеяло и представился. Я сказал: "Вы священнослужитель, а я нерелигиозен". Он рассмеялся, и через 15 минут мы стали друзьями. У нас были общие взгляды на таких поэтов, как Ахаван Салес и Шафии Кадкани".

Большая любовь к науке и чтению книг

В мире мало найдется руководителей, которые были бы такими книголюбами, как он. Он испытывал огромную страсть к книгам. Каждый год обязательно посещал большую Международную книжную ярмарку в Тегеране. Часами осматривал стенды и беседовал с издателями. Еще со времен учебы на богослова он был заядлым книгочеем, прочитавшим большинство классических произведений мировой литературы и труды не только иранских, но и зарубежных авторов. Например, "Отверженные" Виктора Гюго, а также ряд книг таких писателей, как Лев Толстой, Михаил Шолохов ("Тихий Дон"), Бертран Рассел, Михаил Булгаков ("Собачье сердце"), Оноре де Бальзак, Джавахарлал Неру, Сейид Кутб, Антон Чехов и Роже Мартен дю Гар ("Семья Тибо"). Произведения иранских писателей также находились в сфере его особого внимания, и обычно он оставлял заметки и комментарии на полях каждой книги (тагриз). До революции он читал марксистские книги таких авторов, как Самад Бехранги, хранение которых в то время считалось преступлением.

Простота в быту

Как до, так и после революции, даже во время своего президентства и лидерства, он вел простую жизнь. Его домашняя утварь была самой обычной, как у большинства иранцев, а, возможно, и скромнее. В еде и питании он также настаивал на том, чтобы быть как простые люди и большинство.

Честность и неподкупность

Это то, что признают даже его справедливые критики и многие из его противников. Нет никаких доказательств или свидетельств того, что он посягал на государственную казну или совершал финансовые нарушения. По словам одного из критиков, в его финансовой жизни не видно ни одного черного пятна, несмотря на то, что в его распоряжении находились большие средства.

Мужество и стойкость перед лицом несправедливости и тирании

Он был борцом еще до революции, что уже само по себе свидетельствует о его мужестве. После революции все видели сцену, когда во время его выступления на одной из пятничных молитв взорвалась бомба, но он не покинул место происшествия. Во время ирано-иракской войны он был президентом, но настаивал на том, чтобы лично отправиться на фронт и быть рядом с воинами и солдатами. Поскольку тогдашний лидер имам Хомейни считал нецелесообразным его поездки на фронт (так как гибель президента нанесла бы стране большой ущерб), он смог убедить имама, что его присутствие поднимает боевой дух военнослужащих и солдат. Он не соглашался оставаться даже в тылу: были замечены случаи, когда он надевал военную форму и вместе с другими участвовал в разведывательных операциях на передовой. Также он не проявлял никакой слабости перед угрозами тиранов и совершенно не боялся великих держав.

Патриотизм

Аятолла Сейед Али Хаменеи прекрасно знал историю Ирана, любил свою родину и стремился превратить Иран в великую и независимую державу. Он даже пожертвовал ради этого своей жизнью и жизнью своей семьи. Возможно, этот патриотизм передался ему по наследству от предков. Он очень настаивал на том, чтобы Иран стал самодостаточной, независимой и развитой страной. Он подчеркивал, что Иран должен превратиться в мировой источник науки и знаний, чтобы в будущем ученые мира были вынуждены обращаться к персидским источникам для научных исследований. Как уже упоминалось, во время войны он лично отправлялся на фронт для защиты родины.

Приверженность персидскому языку

Покойный лидер Ирана горячо любил персидский язык. Хотя его родным языком был азербайджанский, которым он свободно владел, если кто-то в его присутствии использовал иностранные слова, даже арабские, имевшие персидский эквивалент, он делал замечание. Он в совершенстве владел персидской литературой. Именно поэтому был так красноречив, и если вы обратите внимание на его выступления, то заметите их ритмичную и плавную речь.

Спорт, особенно альпинизм и пешие прогулки, был частью его жизненного распорядка

Несмотря на огромную занятость, он регулярно занимался спортом и поощрял к этому молодежь.

Посвящение своей жизни укреплению религии Бога и мусульман

Как до, так и после революции он не преследовал в жизни никаких материальных целей. С самой юности мужественно вступил в борьбу против высокомерия (истикбар). Согласно слову Божьему в Коране, те, кто убит на этом пути, являются шахидами, поэтому аятолла Сейед Али Хаменеи страстно желал достичь степени мученичества и в конце концов обрел это заветное желание.

Сильное управление и систематизация государственных структур в Иране

Это великое искусство, которое его мученическая смерть доказала. Весь мир увидел, что, вопреки ошибочным оценкам врагов Ирана, с мученической гибелью его высокопреосвященства аятоллы Хаменеи не произошло колебаний и слабости в структуре и устоях иранского строя, потому что благодаря воспитанию кадров и созданию прочной структуры он добился того, чтобы власть в Иране опиралась не на личность, а управлялась системой".

Голамхосейн Ядегари,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике