Что нужно знать пассажирам: "Кыргыз темир жолу" разъяснило правила проезда

ГП "Кыргыз темир жолу" разъяснило пассажирам правила перевозки в поездах внутриреспубликанского сообщения.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, для поездки пассажиры могут приобрести билет в кассе, непосредственно в поезде или оформить его в электронном виде. Бумажные и электронные билеты имеют одинаковую юридическую силу. Электронный билет можно предъявить проводнику как в распечатанном виде, так и на экране мобильного телефона или другого электронного устройства.

Особое внимание уделено правилам перевозки детей. Один пассажир имеет право бесплатно провозить одного ребенка в возрасте до 5 лет, если ему не требуется отдельное место. За проезд второго и последующих детей младше 5 лет взимается плата по установленному детскому тарифу. Для детей от 5 до 10 лет также действует детский тариф. При этом возраст ребенка определяется на день начала поездки. Если поездка начинается в день пятилетия ребенка, он может ехать бесплатно без отдельного места. Если же в день начала поездки ребенку исполняется 10 лет, билет оформляется по детскому тарифу. Самостоятельный проезд детей младше 10 лет не допускается.

Согласно правилам, каждый пассажир может бесплатно провозить ручную кладь весом до 50 килограммов. В пределах этой нормы разрешается перевозить до двух домашних животных - собак, кошек или птиц. Животные должны находиться в специальных переносках, клетках, корзинах или другой таре и размещаться в местах, предназначенных для ручной клади. Провоз животных без специальной тары не допускается.

В "Кыргыз темир жолу" также напомнили, что провоз собак крупных пород в пассажирских поездах запрещен. Вместе с тем пассажиры с нарушением зрения могут бесплатно перевозить собак-поводырей. Такие животные должны находиться рядом с сопровождаемым пассажиром на коротком поводке и могут перевозиться без намордника.

Ответственность за сохранность ручной клади, а также за соблюдение санитарно-гигиенических требований при перевозке домашних животных несет сам пассажир. В случае загрязнения вагона он обязан обеспечить соответствующую уборку.

Кроме того, в счет установленной нормы ручной клади разрешается перевозить один велосипед без мотора в разобранном и упакованном виде, если его размеры позволяют разместить его в местах для ручной клади. Сверх нормы бесплатно допускается провоз складных детских и инвалидных колясок, если в поезде следуют ребенок или пассажир с ограниченной подвижностью, для которых они предназначены.