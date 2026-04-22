В Бишкеке задержаны четверо подозреваемых в убийстве иностранца

В Бишкеке задержаны четверо подозреваемых в убийстве иностранного гражданина, тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 20 апреля в ущелье близ села Арчалы Аламудунского района.

По данным Следственной службы ГУВД Бишкека, возбуждено уголовное дело по статье 122 (Убийство) УК КР. По подозрению задержаны граждане Р.Ж., Ф.Ж., О.Ч. и А.Т. Они водворены в ИВС.

22 апреля решением суда всем четверым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В настоящее время по делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.


Теги:
задержание, убийство, Бишкек, Арест
