Росатом подключился к решению проблемы завода "Кристалл" в Таш-Кумыре

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке госкорпорация "Росатом" совместно с МЧС Кыргызстана провели рабочее совещание по проекту на заводе "Кристалл" в Таш-Кумыре. Основное внимание стороны уделили выбору технологических решений для ликвидации накопленного экологического ущерба и безопасного обращения с опасными химическими веществами.

По данным корпорации, в ходе обсуждений специалисты предложили методы нейтрализации отходов, основанные на опыте "Росатома" при реализации аналогичных проектов. Эти подходы были поддержаны Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора. На первом этапе планируется привести в безопасное состояние технологические емкости, расположенные на территории предприятия. Работы будут проводиться в холодное время года с применением технологий, исключающих контакт веществ с воздухом, что позволит минимизировать риски выбросов.

Проект предусматривает создание двойного контура противоаварийной защиты и независимый экологический контроль. По планам, к концу 2026 года будет устранена угроза утечек и неконтролируемых выбросов, а площадка станет безопасной для дальнейших работ.

Как отметил глава МЧС Канатбек Чыныбаев, приоритетом является устранение экологических рисков для жителей Таш-Кумыра и снятие режима чрезвычайной ситуации. В свою очередь представители "Росатома" сообщили, что из восьми рассмотренных технологий выбрано наиболее эффективное решение, которое обеспечит надежную нейтрализацию опасных веществ.

В 2027 году планируется переход ко второму этапу проекта. Технологический регламент нейтрализации сейчас находится на рассмотрении Национальной академии наук Кыргызстана.

Также рассматривается возможность создания в Кыргызстане специализированного полигона для временного хранения отходов I–III классов опасности, соответствующего международным экологическим стандартам.

Справка: Завод "Кристалл", построенный в 1989 году для производства поликристаллического кремния, с 2010 года признан банкротом и относится к объектам повышенной экологической опасности. На его территории остаются десятки емкостей с остатками опасных химических веществ, включая трихлорсилан и тетрахлорид кремния.


Джалал-Абадская область, Россия, экология, МЧС
