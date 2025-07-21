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        ГКНБ КР: Задержаны должностные лица мэрии Кара-Балты

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        - Алина Мамаева
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        Возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении должностных лиц мэрии г. Кара-Балта при проведении процедур государственных закупок на поставку товаров и оказание услуг по освоению выделенного 1 млрд сомов.

        По данным ГКНБ КР, с 2024 года по настоящее время мэрией г. Кара-Балта Жайылского района проводились тендеры на закупку товарно-материальных ценностей, оказание услуг по укладке асфальтобетонного покрытия и строительству рынка "Кербен". Победителями были объявлены ОсОО "О К" и "Р С".

        Следствие установило, что бывший директор УКС мэрии г. Кара-Балта Б.А.С. использовал своё служебное положение в корыстных целях, получая вознаграждение за присуждение тендеров вышеуказанным организациям. При этом он привлекал своих подчинённых в качестве посредников. Как выяснило следствие, действия Б.А.С. были осуществлены по указанию мэра г. Кара-Балта Д.М.Р.

        Предположительно, ОсОО "О К" и "Р С" были вынуждены передавать от 7 до 15 % от суммы контракта специалисту по закупкам УКС мэрии г. Кара-Балта И.Р.О. Следствие подозревает, что главный бухгалтер УКС мэрии Р.Р.О. заранее выдавала аванс в размере заранее оговорённой суммы, предназначенной для передачи так называемого "отката", тем самым обеспечивая незаконный вывод бюджетных средств.

        Эти действия подтверждаются показаниями специалиста по закупкам и главного бухгалтера, которые сообщили, что указанная схема была организована непосредственно по указанию мэра г. Кара-Балта Д.М.Р., а полученные денежные средства распределялись между участниками.

        По результатам аудиторской проверки выявлен ущерб в размере более 26 млн сомов.

        На основании собранных материалов и следственно-оперативных данных 15 июля 2025 года указанные должностные лица - Б.А.С., Р.Р.О. и И.Р.О. - были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР.

        В настоящее время ГКНБ КР проводит дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению аналогичных фактов со стороны должностных лиц других государственных органов и иных причастных лиц.


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        URL: https://www.vb.kg/448347
        Теги:
        ГКНБ, задержание, Кара-Балта, Кыргызстан
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