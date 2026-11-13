В Кыргызстане начнут ликвидацию более 66 тысяч бездействующих компаний и ИП

Государственная налоговая служба Кыргызстана включила 66 043 налогоплательщика в новый перечень для принудительной ликвидации юридических лиц и аннулирования налоговой регистрации индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в рамках третьего этапа в список вошли 15 616 юридических лиц и 50 427 индивидуальных предпринимателей, которые числятся бездействующими.

Через 30 календарных дней после официального опубликования перечня налоговые органы получат право приступить к соответствующим процедурам.

При этом налогоплательщики могут избежать ликвидации или аннулирования регистрации, исполнив налоговые обязательства и представив необходимую отчётность.

В течение указанного срока кредиторы и другие заинтересованные лица вправе обратиться в налоговые органы с заявлением о приостановлении процедуры при наличии соответствующих оснований или спорных вопросов.

В ГНС также обратили внимание на необходимость проверки перечня религиозными организациями, политическими партиями и другими общественными объединениями.

Ознакомиться с перечнем можно на официальном сайте ГНС в разделе "Другие разделы" далее "Открытые реестры налогоплательщиков" и "Перечень бездействующих организаций и ИП для проведения процедуры принудительного аннулирования налоговой регистрации (3 этап)".