"Ищите сами!". Почему в ГУОБДД Бишкека заставляют водителей играть в прятки

- Бакыт Басарбек
В Бишкеке после принудительной эвакуации сотрудниками ГУОБДД автовладельцам по-прежнему крайне сложно найти свои транспортные средства. Автор этих строк сам стал свидетелем вопиющего инцидента в дежурной части ГУОБДД, где одному из горожан прямо заявили, чтобы он самостоятельно искал свою машину по всем штрафстоянкам столицы.

Возмущенный посетитель резонно начал ругаться, подчеркивая, что ему придется потратить массу времени и сил, чтобы объехать специализированные стоянки по всему городу.

"Почему у вас нигде не фиксируется, куда именно увезли мой автомобиль?!" - кричал мужчина в окошко сотрудникам ведомства. В ответ доносились лишь равнодушные реплики: "Ищите того инспектора, который эвакуировал вашу машину". На вполне логичный вопрос пострадавшего: "Но как я узнаю, кто именно ее забрал, если я физически не видел ваших сотрудников?", дежурные лишь давали понять, что им некогда тратить на него свое драгоценное время.

Кто-то может подумать, что это единичный случай или досадная халатность, когда инспекторы просто забыли зафиксировать местонахождение эвакуированного автомобиля нарушителя. Однако следующий же посетитель столкнулся с абсолютно аналогичной ситуацией. На вопрос о том, по какому конкретно адресу находится стоянка с его транспортным средством, прозвучал все тот же дежурный ответ: "Ищите инспекторов, которые оформляли эвакуацию".

"Меня остановили в нетрезвом состоянии, и мы вместе поехали на штрафстоянку. К счастью, я вовремя сообразил и успел записать адрес в телефон, а иначе мне точно так же пришлось бы колесить по всему Бишкеку вслепую", - поделился мужчина своими впечатлениями с автором материала.

Напомним, подобного рода жалобы на действия ГУОБДД поступали и ранее. К примеру, в 2023 году после очередного аналогичного скандала официально сообщалось, что к строгой дисциплинарной ответственности привлекут сотрудников дежурной части патрульной милиции Бишкека, которые дезинформировали обратившегося гражданина и заставили его впустую терять время.

Но, судя по всему, воз и ныне там. В век тотальной цифровизации, когда практически все ключевые государственные услуги в Кыргызстане перешли в современный электронный формат, в дежурной части ГУОБДД по-прежнему предпочитают использовать старый, проверенный и максимально бюрократический способ: "Ищите сами!".


нарушения, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
