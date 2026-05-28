В этом году оборот торговли услугами между Арменией и Кыргызстаном снизился. И если на выборах в июне победит партия Никола Пашиняна, то с большой вероятностью Армения выйдет из ЕАЭС. И тогда связи с привычными экономическими партнерами еще больше ослабнут, и даже подписанные дополнительные соглашения о торговле между Бишкеком и Ереваном их не спасут. Для Армении это будет означать потерю 40% всего товарооборота страны, а значит, простых граждан ждет экономическая катастрофа. Еще этот "выход" будет означать прекращение сотрудничества по линии атомной энергетики на Мецаморской АЭС, что нарушит энергетическую безопасность страны. Взамен действующая власть предлагает армянам безвиз в Европу и либеральные ценности.

"Правительству Пашиняна важно добросовестно реализовать прозападную стратегию, направленную на то, чтобы Армения стала однозначно антироссийской, чтобы Российская Федерация оказалась в кольце враждебно настроенных государств", – рассказал кыргызский политолог Калнур Ормушев.

Пока, по результатам опросов населения, симпатии народа на стороне оппозиционеров, но против них власти развернули уголовное преследование, и Евросоюз не реагирует на эти антидемократичные действия:

"Политические силы Евросоюза заинтересованы в том, чтобы действующая власть Республики Армения, ориентированная на Европу, на Запад, победила на парламентских выборах, чтобы их союзники доминировали в условиях нынешнего жёсткого противостояния политиков Евросоюза и России. Поэтому весьма показательной является эта якобы индифферентная позиция, но на самом деле вполне определённо потворствующая безусловно недемократичному преследованию политических оппонентов", – отметил Калнур Ормушев.

Европейские структуры игнорируют нарушения норм международного права и конституции Армении со стороны партии Пашиняна "Гражданский договор", не вводя санкции против властей. Они даже могут отменить результаты выборов, если кандидаты не будут их устраивать, как рассказал Калнур Ормушев:

"Брюссель сделает всё, что в его возможностях и силах, чтобы не проиграть. Но, по-моему убеждению, и России необходимо не просто наблюдать, но бороться за свои государственные интересы, за интересы народа России. Более того, для меня очевидно, что сегодня миссией России, если она по-прежнему желает быть Великой, является защита интересов народов и стран в разных частях света, которые доверились и верят России. Надеюсь, есть еще такая Россия".

Конфликт на Ближнем Востоке, вызванный новыми "друзьями" Пашиняна – США и Израилем, может вызвать приток беженцев-шиитов в Сюникскую область Армении, а также развязать Ирану руки, потому что президент Пашинян разместил на территории страны ЦАХАЛ и Моссад. Службой Западу он ставит народ под удары не только экономический и энергетический, но и военный.