МДС: Для снижения цен надо не регулировать их, а стимулировать конкуренцию

- Нина Ничипорова
Бизнес-сообщество Кыргызстана поддерживает главную цель законопроекта "О внесении изменений в Закон КР "О ценообразовании" - защиту потребителей. Вместе с тем предприниматели считают, что предлагаемые механизмы государственного регулирования цен и рентабельности могут создать существенные риски для экономики, инвестиционного климата и предпринимательской среды.

Об этом сообщил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков 25 мая, выступая от имени бизнеса на парламентских слушаниях по проекту Закона КР "О внесении изменений в Закон КР "О ценообразовании".

Этот законопроект затрагивает основы рыночной экономики, инвестиционного климата и принципы функционирования предпринимательства в стране. Законопроектом предлагается распространить государственное регулирование цен не только на социально значимые товары, но и на работы и услуги, а также ввести механизм установления уровня рентабельности.

"На мой взгляд, государство в Кыргызстане никогда еще не было таким сильным, как сейчас. При этом частный сектор во многих сферах никогда еще не был таким уязвимым. Бизнес сталкивается с ростом затрат, проверками, регуляторной неопределенностью, высоким административным давлением и постоянно меняющимися правилами игры. И в этой ситуации предлагаемый законопроект фактически ведет не к балансу, а к дальнейшему усилению роли государства и ослаблению роли частного сектора.

Мы считаем, что государству сегодня не нужны дополнительные чрезвычайно широкие инструменты для регулирования цен, рентабельности и бизнеса в целом. Уже есть Закон "О конкуренции", существующие полномочия органов антимонопольной службы, механизмы контроля за доминирующим положением, за монопольно высокими и низкими ценами, за антиконкурентными соглашениями, за недобросовестной конкуренцией. Уже есть правоохранительные и надзорные механизмы. То есть инструменты есть. Вопрос не в отсутствии полномочий, а в целесообразности различных мер со стороны госорганов и качестве их применения.

Даже если сейчас речь идет о социально значимых товарах, работах и услугах, сам механизм создает очень серьезный прецедент дальнейшего административного вмешательства в ценообразование. При этом заявленные цели законопроекта - борьба с инфляцией и сдерживание роста цен", - сказал Аскар Сыдыков.

Стоит отметить, что также отсутствует четкая методика и критерии определения социальной значимости товаров, работ и услуг, что создает правовую неопределенность как для текущих, так и для потенциальных судбъектов предпринимательства, и в дальнейшем может повлечь негативные последствия для инвестиционного климата и деловой среды Кыргызской Республики.

Особую обеспокоенность бизнеса вызывает возможность введения ограничения рентабельности социально значимых товаров, работ и услуг на уровне не более 25% от себестоимости. По мнению предпринимателей, единый подход для всех отраслей экономики не учитывает специфику капиталоемких и сервисных отраслей, где существенную роль играют интеллектуальный труд, инвестиции, риски и квалификация специалистов. Кроме того, отсутствие прозрачной методики расчета себестоимости и рентабельности создает дополнительные коррупционные риски и широкое пространство для субъективного толкования.

"Если предприниматель не сможет работать по экономически обоснованной цене, он либо сократит деятельность, либо уйдет в тень. Это приведет к снижению конкуренции, дефициту отдельных товаров и услуг и, в конечном итоге, может привести к еще большему росту цен уже на теневом рынке", - сообщил глава МДС.

Бизнес разделяет озабоченность государства проблемой инфляции и ростом цен, однако важно понимать, что инфляция в Кыргызстане возникает не потому, что предприниматели просто "не хотят снижать цены". Кыргызстан является малой открытой экономикой с высокой зависимостью от импорта, и рост цен у нас во многом формируется под влиянием внешних и внутренних макроэкономических факторов: рост мировых цен, удорожание ГСМ и логистики, рост стоимости импортируемых товаров, кратно возросший уровень госрасходов и инвестиций, монетизации экономики, повышение тарифов и другие факторы.

"То есть инфляция - это прежде всего макроэкономический процесс. И если административно ограничивать цены или прибыль бизнеса, это не устраняет причины роста цен, а наоборот, может привести к негативным последствиям. Для реального снижения цен необходимо не ограничивать прибыль, а стимулировать конкуренцию", - подчеркнул Аскар Сыдыков.

Международный опыт и инвестиционные последствия

Международная практика показывает, что развитые страны допускают временное регулирование цен только в исключительных случаях и, как правило, только по ограниченному перечню социально значимых товаров. Но универсальное регулирование рентабельности не является стандартной практикой рыночной экономики.

Бизнес-сообщество также считает, что законопроект может негативно повлиять на инвестиционный климат Кыргызстана. В условиях растущего интереса инвесторов к стране, реализации крупных инфраструктурных проектов и развития цифровой экономики введение механизмов административного ограничения прибыли может сформировать сигнал о непредсказуемости условий ведения бизнеса.

Предложения бизнеса

Бизнес не только вносит замечания, но и предлагает альтернативу: для реального снижения цен необходимо не регулировать цены, а стимулировать конкуренцию. Чем больше участников работает на рынке, тем ниже цены и выше качество услуг.

Для этого необходимо снижать барьеры входа на рынок; упрощать условия для бизнеса; развивать конкуренцию; снижать административные издержки; поддерживать производство и логистику; проводить взвешенную бюджетную и денежно-кредитную политику.

Бизнес обратился в Жогорку Кенеш с просьбой направить законопроект на доработку, создав совместную рабочую группу с участием представителей бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций и независимых экономических экспертов.

"Мы готовы к этой работе и предлагаем конструктивный диалог. Потому что сильная экономика - это лучшая защита потребителя. А она строится не через ограничения, а через конкуренцию, предсказуемость, прозрачность и верховенство закона", - выразил мнение бизнеса глава МДС.


