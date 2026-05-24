Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан создали альянс исламских финансов

- Светлана Лаптева
Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о создании регионального альянса по развитию исламских финансов. Исторический для финансового сектора документ был подписан профильными ассоциациями трёх стран в рамках второго Международного форума исламских финансов и бизнеса (Islamic Finance and Business Forum 2026), который прошёл в Астане.

В новый альянс вошли Ассоциация исламских финансов Кыргызстана, Ассоциация исламских финансов и бизнеса Казахстана и Ассоциация исламских финансов и такафул Узбекистана. Главными целями объединения стороны назвали развитие совместной экспертизы, продвижение инвестиционных возможностей Центральноазиатского региона и усиление взаимодействия между участниками рынка.

Сам форум развернулся на площадке Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Мероприятие собрало представителей государственных органов, финансовых институтов, бизнеса, шариатских экспертов, а также международных игроков. Организаторами масштабной встречи выступили ассоциация AIFB, МФЦА и коммуникационное агентство Tidam.

В рамках форума эксперты презентовали как действующие, так и абсолютно новые продукты рынка исламских финансов, включая исламский лизинг (иджара), современные инвестиционные платформы, цифровые финтех-решения и механизмы структурирования сделок. Отдельное внимание участники уделили реформам в законодательстве и регулировании, которые направлены на повышение прозрачности сектора и его привлекательности для крупного бизнеса и инвесторов.

Специалисты отрасли отмечают, что рынок исламских финансов в Центральной Азии пока остаётся относительно небольшим по общим объёмам, однако демонстрирует стремительный рост. На сегодняшний день лидерство в регионе сохраняет Казахстан. К концу 2025 года в республике официально работали три исламских банка с совокупными активами около 600 млн долларов США, а на базе МФЦА уже полностью сформирована необходимая правовая база для управляющих активами и шариатских консультантов. По мнению экспертов, создание трехстороннего альянса даст мощный импульс для интеграции финансовых систем соседних государств.


Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, финансы
