"Дзержинский в юбке" требует чисток

Один из самых демократичных депутатов кыргызского парламента, Эльвира Сурабалдиева, похоже, решила поступиться своими демократическими принципами и жаждет крови, репрессий и террора.

Что мы знаем об Эльвире Жыргалбековне Сурабалдиевой? На выборах в Жогорку Кенеш VII созыва она стала единственной женщиной, победившей по одномандатному округу. Народ её ценит, любит, уважает, доверяет ей и искренне беспокоится о ней по поводу её противостояния с Ташиевым. Она всегда открыта для общения с избирателями, близко к сердцу принимает их проблемы и нужды, активно ведёт аккаунты в соцсетях, напрямую вступая в переписку с рядовыми гражданами. Так же активно критикует законопроекты, направленные на маломальское ущемление свободы слова или других гражданских свобод.

Депутат Сурабалдиева – преданная и последовательная защитница женщин от всех видов и форм домашнего насилия, противница давления на бизнес и предпринимателей…

Что мы знаем о так называемых "политических чистках"? По сравнению с Эльвирой Жыргалбековной – ничего хорошего. Этот термин обычно вспоминают, когда речь заходит о ситуации в СССР периода тридцатых годов прошлого века. Массовые аресты (только за 1937-38 гг. – более полутора миллионов человек), такие же массовые расстрелы, сфабрикованные громкие судебные процессы. Под маховик репрессий часто попадали ни в чём не провинившиеся представители самых разных групп населения. Политический террор носил масштабный, тотальный характер, а самым страшным было определение "политический". Если человек арестован по "политической статье" - считай не жилец. А под политику подводилось буквально всё что угодно. Национальность, профессия, неосторожное слово…

Казалось бы – где демократичная противница насилия Сурабалдиева и где все эти ужасы политических чисток?

А между тем они вдруг причудливым образом связались. На одном из последних заседаний ЖК депутат Эльвира Сурабалдиева подняла "острый политический вопрос" о "чистках" в рядах ГКНБ. Всё как любили Ежов и Берия: политика и чистки во имя высокой политики. Прародитель современных сотрудников Госкомитета национальной безопасности Феликс Дзержинский тоже выступал за беспощадные и безжалостные чистки, понимая их как физическое уничтожение заговорщиков, шпионов и бандитов – но так же сурово относился и к чекистам, превышающим полномочия и замеченным в коррупции.

Эльвира Жыргалбековна взяла на себя его миссию? Предлагает вернуться к подзабытым методам работы с истинными и мнимыми врагами?

Понесло Остапа (то есть госпожу Сурабалдиеву) на фоне жёстких диалогов с подсудимым Камчыбеком Ташиевым. Свидетель Сурабалдиева обвинила Ташиева в "политической манипуляции" (опять политика!) и давлении убийством отца. Заявила, что Ташиев в бытность главы ГКНБ угрожал её посадить… После всего этого назвала генерала злопамятным… Оставив открытым вопрос, кто из них двоих злопамятнее, кто с кем сводит "политические счёты" и кто какими методами для этого пользуется.

Если уж говорить всю правду, "депутат" – мужского рода. Феминистки придумали смешное слово "депутатка", но оно звучит очень похоже на другое, менее приятное. Так что Эльвиру Жыргалбековну будем называть, как положено, депутатом. Назвался груздем – полезай в кузов. Назвался депутатом – будь готов держать удар наравне с коллегами-мужчинами. С точки зрения слабой женщины Сурабалдиева права – и в своей обиде на Ташиева (который, защищаясь, тоже повёл себя не лучшим образом), и в своём желании отомстить и отыграться. Но как депутата её вовсе не красит стремление, зажмурившись, махать шашкой – не разбирая, по кому попадёт.

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики – это не Камчыбек Ташиев. С недавних пор это СОВСЕМ не Ташиев, и эта спецслужба больше не имеет к нему никакого отношения. В ГКНБ с февраля многое поменялось, от руководства до стиля работы. Будучи умным человеком и грамотным политиком (опять-таки забудем ненадолго, что она женщина), Эльвира Сурабалдиева не может этого не видеть. Реформа идёт полным ходом. Те, кого следовало наказать, - наказаны, другие провинившиеся ждут адекватного наказания. Бизнес не кошмарят, маски-шоу не устраивают, негромко занимаются прямыми обязанностями. Попутно выявляя сотрудников, сначала не замеченных по каким-то причинам в ходе избавления от "оборотней". С ним тоже разбираются и непременно разберутся.

То, что сейчас происходит в ГКНБ, - это не "политическая чистка" с террором и устранением неугодных, а объяснимый и справедливый процесс, направленный на возвращение народного доверия.

Но какую такую чистку желает инициировать депутат Сурабалдиева?

Впрочем, чисткой она не ограничивается. Эльвира Жыргалбековна настаивает на том, чтобы дать "политическую оценку" действиям ГКНБ. Каким именно действиям? Прошлым. Свершившимся. Все неприглядные действия дореформенного ГКНБ уже выявлены, причём без помощи Сурабалдиевой. Оценку им обязательно даст суд. Какую оценку? Какую положено в таких случаях: юридическую. Понятно, что политик Эльвира Сурабалдиева готова под всё подвести политический фундамент. За эмоциями иногда упуская из виду, что пихать политику туда, где ей нет и не может быть места, - занятие опасное, чреватое неприятными и непредсказуемыми последствиями.

Президент Садыр Жапаров абсолютно прав, призвав не политизировать "дело о письме 75 аксакалов". Дело это исключительно уголовное, расследоваться и рассматриваться должно исключительно в правовом поле. Попытки перевести в политическое русло чистейшей воды уголовщину попахивают сведением личных счетов и желанием дестабилизировать ситуацию в стране.

Эльвира Жыргалбековна, как и Садыр Нургожоевич, наверняка не хочет ни первого, ни второго. Тогда почему бы не последовать примеру президента и некоторых коллег-парламентариев, не вмешивающихся, не сотрясающих воздух, не фонтанирующих эмоциями и спокойно ожидающих окончания судебного процесса?