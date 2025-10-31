Погода
В Бишкеке ожидается резкое похолодание и первые снегопады

244  0
В Бишкеке в ближайшие дни ожидается резкая смена погодных условий - от солнечного тепла до первых снегопадов.

По данным синоптиков, сегодня, 31 октября в столице теплая и ясная погода. Днем воздух прогреется до +18…+20°С, осадков не ожидается.

1 ноября, суббота

Ночью +3…+5°С, днем - дожди, днем температура снизится до +7…+9°С.

2 ноября, воскресенье

Погода улучшится: ночью +1…+3°С, днем преимущественно ясно, +14…+16°С.

3 ноября, понедельник

Ночью 0…+2°С, днем облачно, днем температура сохранится в пределах +14…+16°С.

4 ноября, вторник

Похолодание: ночью -1…+1°С, днем дождь, переходящий в мокрый снег, +3…+5°С.

5 ноября, среда

Ночью -1…-3°С, днем снег, температура +2…+4°С.

6 ноября, четверг

Ночью мороз -3…-5°С, днем облачно, местами небольшой снег, +2…+4°С.

Источник: Кабар


URL: https://www.vb.kg/452134
Теги:
погода, Бишкек
