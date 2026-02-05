Убийство на окраине Бишкека. Подозреваемый ранил себя при задержании

В милицию поступило сообщение об обнаружении тела вблизи объездной дороги на окраине Бишкека. На месте нашли труп с признаками насильственной смерти, сообщили в ГУВД столицы.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 122 ("Убийство") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Личность погибшей установлена ею оказалась гражданка С.Б. 2006 года рождения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционеры по горячим следам установили подозреваемого. Им оказался гражданин Н.А. 2004 года рождения. Когда сотрудники милиции прибыли к его дому, он нанес себе несколько ножевых ранений.

Правоохранители оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. В настоящее время подозреваемый находится в медицинском учреждении под конвоем.

Назначены необходимые судебные экспертизы. Досудебное расследование продолжается.