Кыргызстан усиливает научное сотрудничество со странами ШОС

Кыргызстан предложил странам ШОС создать "Зеленый технологический коридор" для совместных проектов в сфере климатического мониторинга, водных ресурсов, возобновляемой энергетики и устойчивого сельского хозяйства. С такой инициативой на Десятом заседании руководителей министерств и ведомств науки и технологий государств-членов Шанхайской организации сотрудничества выступила министр науки, высшего образования и инноваций КР Гульзат Исаматова.

По словам министра, государства ШОС сегодня находятся в центре глобальных технологических изменений, связанных с развитием искусственного интеллекта, цифровизации и человеческого капитала. Она подчеркнула, что наука и инновации становятся главным стратегическим ресурсом современного государства.

Также Гульзат Исаматова сообщила, что Кыргызстан уже реализует совместные проекты со странами ШОС в сфере науки и образования. Среди них открытие "Мастерской Лу Бань" на базе КГТУ имени И. Раззакова и строительство нового кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета.

Кроме того, кыргызская сторона предложила создать сеть научно-технологических парков ШОС, запустить грантовые программы для молодых ученых, расширить академическую мобильность и сформировать единую цифровую платформу обмена научной информацией.


