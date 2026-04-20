ГНС: За повторные нарушения при импорте грозят санкции

Государственная налоговая служба Кыргызстана напомнила: при трёх нарушениях в течение года при ввозе товаров из стран ЕАЭС могут применяться ограничительные меры.

В частности, ГНС вправе аннулировать справку о налоговой регистрации с отметкой "для целей импорта товаров из ЕАЭС", а также закрыть доступ к системе её получения сроком на один год. Речь идёт о случаях, когда по каждому нарушению вынесены и вступили в силу постановления о штрафе.

За нарушения при ввозе товаров предусмотрены административные штрафы:

- 20 000 сомов для физических лиц,

- 65 000 сомов для юридических лиц.

При повторном нарушении:

- 40 000 сомов для физических лиц,

- 100 000 сомов для юридических лиц.

Также возможна конфискация товаров и транспортных средств.

В ГНС призвали импортёров соблюдать требования законодательства, корректно оформлять документы и своевременно устранять нарушения, чтобы избежать ограничений.