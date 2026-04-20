Экс-депутат Жогорку Кенеша Зиядин Жамалдинов заключен под стражу

Бывшего депутата Жогорку Кенеша Зиядина Жамалдинова подозревают в причастности к финансированию организованной преступной группы. Решением Первомайского районного суда Бишкека он заключён под стражу.

Как сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда, ходатайство следователя Следственной службы МВД было удовлетворено. В отношении Жамалдинова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 до 10 июня 2026 года.

Он задержан в рамках уголовного дела, связанного с периодом его работы в должности полномочного представителя президента в Ошской области.

По данным суда, он проходит по делу по статье 263 (Финансирование организованных групп и преступных сообществ)Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Расследование продолжается.

Зиядин Жамалдинов ранее являлся депутатом Жогорку Кенеша, занимал должность полномочного представителя президента в Ошской области, а также является членом совета директоров компании "Кумтор Голд Компани".


задержание, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Арест, Кумтор
