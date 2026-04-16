В Токтогульском районе начали выращивать калифорнийскую клубнику

В Токтогульском районе стартовал перспективный аграрный проект - вновь созданный кооператив "Кадикс Шер" приступил к высадке 15 тысяч саженцев клубники элитного сорта "Альбион", завезенных из Калифорнии.

Развитием хозяйства занимаются 11 местных жителей под руководством Канатбека Шермамбетова. Реализация инициативы стала возможной при активной поддержке Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. Ведомство выделило кооперативу участок площадью 4,5 гектара из Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий.

Для обеспечения стабильного урожая на выделенной территории уже проведена необходимая инфраструктура. Построен специализированный бассейн емкостью 3000 кубометров воды и внедрена современная система капельного орошения, что позволяет эффективно использовать водные ресурсы в условиях региона.

Ожидается, что после того как плантации вступят в фазу активного плодоношения, проект обеспечит создание дополнительных сезонных рабочих мест для жителей района. Это не только укрепит экономический потенциал региона, но и позволит поставлять на внутренний рынок высококачественную ягодную продукцию.