Карим Ханджеза: родители справедливо беспокоятся о реформах в образовании

В Кыргызстане продолжается общественная дискуссия вокруг реформ в сфере образования. В числе наиболее обсуждаемых тем - переход на 12-летнее обучение, возможное введение шестидневной учебной недели, а также инициативы по расширению преподавания отдельных предметов на кыргызском языке. Родители и педагоги всё чаще задаются вопросом, готова ли система образования к таким масштабным изменениям и каким образом будут учитываться интересы учащихся, учителей и семей.

Своим мнением по этим вопросам с корреспондентом VB.KG поделился депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Карим Ханджеза. Отвечая на вопрос о готовности системы образования к усилению роли кыргызского языка в школах, он отметил:

"Укрепление кыргызского языка как государственного - это важнейшая стратегическая задача для сохранения национальной идентичности, единства страны и развития культуры.

Как депутат я не раз поднимал вопросы развития кыргызского языка в Жогорку Кенеше и на других площадках, всегда подчёркивая его важность и необходимость системной поддержки. Однако для реального укрепления языка нужна серьёзная подготовка, достаточное время и значительные ресурсы: качественные учебники, методические материалы, переподготовка учителей, особенно по естественно-научным и точным дисциплинам.

Без этого любое усиление роли языка рискует остаться формальным и может привести к снижению общего качества образования".

Комментируя обеспокоенность родителей по поводу одновременного проведения нескольких образовательных реформ, парламентарий заявил:

"Родители справедливо беспокоятся. Переход на 12-летнее образование, возможная шестидневка и языковые изменения требуют взвешенного подхода. Без должного обеспечения ресурсами и временем вся нагрузка ложится на детей и их семьи. Это недопустимо".

По мнению законотворца, все реформы должны сопровождаться конкретным планом реализации:

"Жогорку Кенеш должен требовать от Министерства просвещения чёткого плана с указанием:

1. Необходимых ресурсов, включая финансирование, учебники, кадры.

2. Публичный перечень предметов, которые переводятся на кыргызский язык.

3. Реалистичных сроков подготовки.

4. Поэтапного внедрения.

Только при наличии серьёзной ресурсной базы реформы по развитию языка принесут пользу, а не проблемы".

Отдельно Карим Ханджеза высказался по поводу обращений граждан и жалоб, связанных с общественным недовольством реформами в системе образования:

"Парламент обязан внимательно изучить все обращения родителей и педагогов. Важно понять, насколько их мнение реально учитывается при принятии решений по языковой политике в образовании. Если есть жалобы на препятствия - их обязательно нужно проверить".

Также парламентарий заявил о готовности поддержать проведение парламентских слушаний по вопросам языковой политики в образовательной сфере:

"Готов поддержать инициативу проведения парламентских слушаний по вопросам развития кыргызского языка в системе образования. На них Министерство должно представить подробное обоснование, расчёт необходимых ресурсов и план подготовки, который не будет создавать чрезмерную нагрузку на школы и семьи".

Подводя итог, депутат подчеркнул, что развитие государственного языка должно идти параллельно с сохранением качества образования и учётом возможностей системы.

"Укрепление кыргызского языка важно для страны. Однако это развитие должно происходить серьёзно, с достаточным временем и необходимыми ресурсами.Интересы детей и реальные возможности системы образования должны оставаться на первом месте. Готов поддерживать взвешенный, поэтапный и хорошо обеспеченный ресурсами подход к языковой политике".

Беседовала София Березовская