Погода
$ 87.45 - 87.79
€ 102.70 - 103.55

На Токтогульском водохранилище выявили браконьеров с уловом

335  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На Токтогульском водохранилище в ходе рейда задержаны граждане, устанавливавшие рыболовные сети. Семь человек привлечены к ответственности, каждому назначен штраф по 5 500 сомов. Общая сумма составила 38 500 сомов.

Как сообщили в Службе экологического и технического надзора, рейд провели совместно с инспекторами Джалал-Абадского регионального управления. Нарушителей задержали непосредственно при установке сетей, факты зафиксированы на месте.

Во время проверки также выявлен незаконный улов. У одного из граждан обнаружены сиг-лудога и севанская форель, у другого севанская форель и карась.

Кроме того, за причинённый природе ущерб предъявлен иск на сумму 34 542 сома.

В ходе рейда из воды извлечено около 560 метров сетей, ещё порядка 100 метров новых синтетических сетей утилизировано.

В ведомстве отметили, что подобные рейды направлены на пресечение браконьерства и сохранение водных биоресурсов. Проверки будут продолжены.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457930
Теги:
Минприродресурсов, браконьерство, Токтогульское водохранилище
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  