На Токтогульском водохранилище выявили браконьеров с уловом

На Токтогульском водохранилище в ходе рейда задержаны граждане, устанавливавшие рыболовные сети. Семь человек привлечены к ответственности, каждому назначен штраф по 5 500 сомов. Общая сумма составила 38 500 сомов.

Как сообщили в Службе экологического и технического надзора, рейд провели совместно с инспекторами Джалал-Абадского регионального управления. Нарушителей задержали непосредственно при установке сетей, факты зафиксированы на месте.

Во время проверки также выявлен незаконный улов. У одного из граждан обнаружены сиг-лудога и севанская форель, у другого севанская форель и карась.

Кроме того, за причинённый природе ущерб предъявлен иск на сумму 34 542 сома.

В ходе рейда из воды извлечено около 560 метров сетей, ещё порядка 100 метров новых синтетических сетей утилизировано.

В ведомстве отметили, что подобные рейды направлены на пресечение браконьерства и сохранение водных биоресурсов. Проверки будут продолжены.