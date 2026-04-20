Погода
$ 87.45 - 87.79
€ 102.70 - 103.55

В Бишкеке стартовало Девятое совещание министров здравоохранения стран ШОС

315  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке началось Девятое совещание министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, проходящее под председательством Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В мероприятии принимают участие заместитель торага Жогорку Кенеша Жылдыз Таалайбек кызы, заместитель генерального секретаря ШОС Хан Сухэль, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Ханс Клюге, представители Всемирной организации здравоохранения, а также делегации государств-членов ШОС во главе с министрами и заместителями министров.

В своей приветственной речи Жылдыз Таалайбек кызы отметила, что Кыргызская Республика уделяет особое внимание реформированию сектора здравоохранения, включая развитие первичной медико-санитарной помощи, укрепление кадровых ресурсов, улучшение инфраструктуры и внедрение цифровых решений. "Парламент Кыргызской Республики также не остается в стороне. Жогорку Кенеш, являясь законодательным органом, разрабатывает и принимает законопроекты, направленные на улучшение социальной жизни наших граждан. В частности, поддерживаются инициативы, направленные на улучшение общественного здравоохранения и профилактику заболеваний".

"Для Кыргызской Республики председательство в ШОС - это не только высокая честь, но и большая ответственность за формирование практической повестки, отвечающей современным вызовам в сфере здравоохранения. Сегодня, когда мир сталкивается с новыми эпидемиологическими угрозами, климатическими изменениями и кадровыми вызовами, наше сотрудничество становится особенно востребованным. Уверен, что совместными усилиями мы сможем укрепить устойчивость систем здравоохранения, расширить цифровые решения и обеспечить здоровье наших народов", - отметил Дамир Осмонов, министр здравоохранения КР.

В рамках совещания планируется обсуждение ключевых направлений развития здравоохранения, включая государственную политику профилактики и управления здоровьем населения, вопросы организации лечения и устойчивости систем медицинской помощи, а также цифровую трансформацию отрасли.

По итогам встречи ожидается выработка совместных подходов и дальнейшее развитие сотрудничества государств-членов ШОС в сфере здравоохранения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457933
Теги:
Минздрав, ШОС, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  