В Бишкеке стартовало Девятое совещание министров здравоохранения стран ШОС

В Бишкеке началось Девятое совещание министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, проходящее под председательством Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В мероприятии принимают участие заместитель торага Жогорку Кенеша Жылдыз Таалайбек кызы, заместитель генерального секретаря ШОС Хан Сухэль, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Ханс Клюге, представители Всемирной организации здравоохранения, а также делегации государств-членов ШОС во главе с министрами и заместителями министров.

В своей приветственной речи Жылдыз Таалайбек кызы отметила, что Кыргызская Республика уделяет особое внимание реформированию сектора здравоохранения, включая развитие первичной медико-санитарной помощи, укрепление кадровых ресурсов, улучшение инфраструктуры и внедрение цифровых решений. "Парламент Кыргызской Республики также не остается в стороне. Жогорку Кенеш, являясь законодательным органом, разрабатывает и принимает законопроекты, направленные на улучшение социальной жизни наших граждан. В частности, поддерживаются инициативы, направленные на улучшение общественного здравоохранения и профилактику заболеваний".

"Для Кыргызской Республики председательство в ШОС - это не только высокая честь, но и большая ответственность за формирование практической повестки, отвечающей современным вызовам в сфере здравоохранения. Сегодня, когда мир сталкивается с новыми эпидемиологическими угрозами, климатическими изменениями и кадровыми вызовами, наше сотрудничество становится особенно востребованным. Уверен, что совместными усилиями мы сможем укрепить устойчивость систем здравоохранения, расширить цифровые решения и обеспечить здоровье наших народов", - отметил Дамир Осмонов, министр здравоохранения КР.

В рамках совещания планируется обсуждение ключевых направлений развития здравоохранения, включая государственную политику профилактики и управления здоровьем населения, вопросы организации лечения и устойчивости систем медицинской помощи, а также цифровую трансформацию отрасли.

По итогам встречи ожидается выработка совместных подходов и дальнейшее развитие сотрудничества государств-членов ШОС в сфере здравоохранения.