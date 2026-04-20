В Бишкеке задержан следователь по подозрению в вымогательстве взятки

Сотрудники ГКНБ совместно со Службой внутренних расследований МВД выявили и пресекли факт
вымогательства со стороны следователя УВД Ленинского района Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
]По ее данным, он требовал у гражданки 25 тысяч долларов за прекращение уголовного дела по факту мошенничества и снятие её с розыска.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда подозреваемый водворён под стражу сроком на один месяц.
В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.