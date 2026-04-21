В Бишкеке водитель купил фальшивые права за 120 тыс. рублей

В Бишкеке у водителя, нарушившего ПДД, выявили поддельное водительское удостоверение. Материалы переданы в следственные органы.

Как сообщили в ГУОБДД, ранее автомобиль Hyundai Sonata был остановлен за выезд на встречную полосу, создание аварийной ситуации и помехи другим участникам движения. При проверке выяснилось, что водитель не имел при себе удостоверения, а также накопил неоплаченные штрафы на сумму 32 800 сомов.

В отношении него были составлены административные протоколы, а автомобиль водворён на штрафную стоянку.

Позже, 20 апреля, когда водитель прибыл за транспортным средством, его удостоверение проверили дополнительно. Выяснилось, что документ якобы выдан в Российской Федерации, однако имеет признаки подделки.

Проверка показала, что удостоверение числится за гражданином Таджикистана. По словам самого водителя, он приобрёл документ в Москве за 120 тысяч рублей.

В настоящее время материалы направлены в следственную службу для правовой оценки.


ПДД, Бишкек, водительское удостоверение
