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Минздрав КР назвал медвузы, не прошедшие государственную аккредитацию

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство здравоохранения Кыргызстана подвело итоги государственной аккредитации медицинских образовательных организаций. По результатам проверки сроком на шесть лет аккредитованы четыре вуза, еще семь получили аккредитацию на один год, а 13 образовательных организаций не прошли процедуру.

Государственная аккредитация проводилась в рамках реализации указа президента "О введении государственной монополии на подготовку специалистов в сфере здравоохранения" и направлена на повышение качества медицинского образования и подготовки кадров для системы здравоохранения.

Как сообщили в Минздраве, в настоящее время подготовку медицинских кадров в Кыргызстане осуществляют 34 образовательные организации, из которых 12 являются государственными и 22 - негосударственными.

На прохождение государственной аккредитации подали заявки 24 образовательные организации.

По итогам оценки сроком на шесть лет аккредитованы:

Ошский государственный университет;

Учебно-научно-производственный комплекс "Международный университет Кыргызстана";

Международная высшая школа медицины;

Азиатский международный университет имени С. Тентишева.

Аккредитацию сроком на один год получили:

Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына;

Джалал-Абадский государственный университет;

Кыргызско-Узбекский международный университет имени Б. Сыдыкова;

Иссык-Кульский государственный университет имени К. Тыныстанова;

Джалал-Абадский международный университет;

Университет Южной Азии;

Международный Европейский университет.

Не прошли государственную аккредитацию:

Международный медицинский университет "Авиценна";

Университет АДАМ;

Роэль Метрополитен Университет;

Международный университет Альтамими;

Международный университет "Ала-Тоо";

Международный медицинский университет;

Кыргызский медико-стоматологический институт;

Салымбеков Университет;

Евразийский Международный университет;

Бишкекский международный медицинский институт;

Международный университет медицины и науки;

Центрально-Азиатский международный медицинский университет;

Ошский международный медицинский университет.

Кроме того, семь образовательных организаций не приняли участие в процедуре аккредитации в установленные сроки. Среди них Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева, Баткенский государственный университет, Нарынский государственный университет имени С. Нааматова, Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И. Скрябина, Международный университет науки и бизнеса, Кыргызский международный университет НРЗ и медицинский институт "Заманбап".

При этом государственной аккредитации не подлежали Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева, Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина и Кыргызско-Турецкий университет "Манас".

В Минздраве отметили, что оценка проводилась по единым критериям, включая кадровое обеспечение, наличие клинических баз, материально-технические ресурсы, образовательные программы и организацию учебного процесса.

В ведомстве подчеркнули, что основная цель государственной аккредитации заключается в повышении качества подготовки будущих врачей и медицинских работников, обеспечении безопасности пациентов и укреплении доверия к национальной системе медицинского образования.

Государственная аккредитация стала одним из этапов реформы медицинского образования, направленной на приведение подготовки медицинских кадров в соответствие с потребностями системы здравоохранения и международными стандартами качества.


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URL: https://www.vb.kg/459107
Теги:
вуз, образование, Кыргызстан, медицина, Минздрав, Садыр Жапаров
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