Минздрав КР назвал медвузы, не прошедшие государственную аккредитацию

Министерство здравоохранения Кыргызстана подвело итоги государственной аккредитации медицинских образовательных организаций. По результатам проверки сроком на шесть лет аккредитованы четыре вуза, еще семь получили аккредитацию на один год, а 13 образовательных организаций не прошли процедуру.

Государственная аккредитация проводилась в рамках реализации указа президента "О введении государственной монополии на подготовку специалистов в сфере здравоохранения" и направлена на повышение качества медицинского образования и подготовки кадров для системы здравоохранения.

Как сообщили в Минздраве, в настоящее время подготовку медицинских кадров в Кыргызстане осуществляют 34 образовательные организации, из которых 12 являются государственными и 22 - негосударственными.

На прохождение государственной аккредитации подали заявки 24 образовательные организации.

По итогам оценки сроком на шесть лет аккредитованы:

Ошский государственный университет;

Учебно-научно-производственный комплекс "Международный университет Кыргызстана";

Международная высшая школа медицины;

Азиатский международный университет имени С. Тентишева.

Аккредитацию сроком на один год получили:

Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына;

Джалал-Абадский государственный университет;

Кыргызско-Узбекский международный университет имени Б. Сыдыкова;

Иссык-Кульский государственный университет имени К. Тыныстанова;

Джалал-Абадский международный университет;

Университет Южной Азии;

Международный Европейский университет.

Не прошли государственную аккредитацию:

Международный медицинский университет "Авиценна";

Университет АДАМ;

Роэль Метрополитен Университет;

Международный университет Альтамими;

Международный университет "Ала-Тоо";

Международный медицинский университет;

Кыргызский медико-стоматологический институт;

Салымбеков Университет;

Евразийский Международный университет;

Бишкекский международный медицинский институт;

Международный университет медицины и науки;

Центрально-Азиатский международный медицинский университет;

Ошский международный медицинский университет.

Кроме того, семь образовательных организаций не приняли участие в процедуре аккредитации в установленные сроки. Среди них Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева, Баткенский государственный университет, Нарынский государственный университет имени С. Нааматова, Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И. Скрябина, Международный университет науки и бизнеса, Кыргызский международный университет НРЗ и медицинский институт "Заманбап".

При этом государственной аккредитации не подлежали Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева, Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина и Кыргызско-Турецкий университет "Манас".

В Минздраве отметили, что оценка проводилась по единым критериям, включая кадровое обеспечение, наличие клинических баз, материально-технические ресурсы, образовательные программы и организацию учебного процесса.

В ведомстве подчеркнули, что основная цель государственной аккредитации заключается в повышении качества подготовки будущих врачей и медицинских работников, обеспечении безопасности пациентов и укреплении доверия к национальной системе медицинского образования.

Государственная аккредитация стала одним из этапов реформы медицинского образования, направленной на приведение подготовки медицинских кадров в соответствие с потребностями системы здравоохранения и международными стандартами качества.