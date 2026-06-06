"Росатом" может помочь Кыргызстану в решении проблемы энергодефицита

- Плюсов от строительства в нашей стране АЭС малой мощности больше – это бесперебойное обеспечение энергией, научный рывок, экология, кадры, - считают члены делегации Кыргызстана, которые по приглашению Госкорпорации "Росатом" приняли участие во встречах по программе "Атомные станции малой мощности – основные аспекты и жизненный цикл" в формате "Train-the-Trainers".

- В нашей делегации были представители энергосектора, кандидаты технических наук. Мы познакомились с передовыми технологиями атомной энергетики, которые предполагается внедрить на Тянь-Шане, - сказала vb.kg президент Конгресса женщин Кыргызстана, глава делегации Замира Акбагышева по возвращении из России. – Как известно, в нашей стране изучаются возможности строительства атомной станции малой мощности с помощью России. Впечатления от услышанного и увиденного остались очень позитивные. Мы убедились в возможностях современных технологий для производства электроэнергии. Думаю, рано или поздно наша страна придет к решению о строительстве АЭС малой мощности.

Как справедливо отметила Замира Акбагышева, традиционные источники энергии работают на пределе. Климат меняется, наступают маловодные периоды, потребление же электроэнергии в стране растет с каждым годом. Поэтому интерес кыргызских специалистов к российским малым АЭС и технологиям связан именно со стремлением обеспечить внутренние потребности республики в энергии. Как известно, Казахстан и Узбекистан определились с подрядчиком строительства АЭС, которым стал "Росатом" - мировой лидер в области технологий атомной энергетики. В 2024 году строительство АЭС в Казахстане было одобрено на общенациональном референдуме.

Сообщается также, что Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент России Владимир Путин на полях 29-го Петербургского международного экономического форума приняли участие в церемонии запуска строительства в Узбекистане первой интегрированной атомной электростанции. Она строится в Джизакской области - бетонные работы были начаты в марте. АЭС считается первой интегрированной в мире - она будет включать одновременно два крупных энергоблока (с реакторами ВВЭР-1000 по 1 ГВт) и два малых (с реакторами РИТМ-200Н по 55 МВт.).

- Наши соседи подошли к этому планомерно: провели активную работу с населением, обучены специалисты и готовятся еще. Мы пока только планируем, но если не проявим инициативу, АЭС у нас еще долго не будет. Надо хотя бы заранее подготовить соответствующие кадры, - считает Замира Акбагышева. – Поскольку подготовка таких специалистов начинается задолго до непосредственной реализации проекта. Но с этим, думается, больших проблем не будет. Например, в Узбекистане такая подготовка стартовала еще в 2018 году, когда группу из 57 студентов направили на обучение в Россию. В 2019-м открыли филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" в Ташкенте, где реализуются образовательные программы. Эта модель подготовки признана МАГАТЭ одной из лучших.

Аналогичная ситуация в Казахстане: в 2022 году в Алматы было подписано соглашение об открытии филиала НИЯУ МИФИ на базе Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Сейчас там обучается порядка 100 студентов. Как нам известно, по договоренности с руководством Кыргызстана "Росатом" готов реализовать аналогичную модель подготовки и переподготовки специалистов непосредственно в нашей республике.

То есть вы считаете, что от строительства атомной станции малой мощности страна только выиграет?

- Как считают и члены нашей делегации, плюсов все-таки больше. Главным преимуществом является непрерывная работа малой АЭС вне зависимости от погодных условий. Она не зависит от уровня воды в Токтогульском водохранилище, который порой очень сильно снижается, и в стране начинаются перебои с электричеством. И потом - на строительство высоковольтных линий, особенно в дальних горных регионах требуются колоссальные деньги, не говоря о строительстве ГЭС. Возведение АЭС тоже не из дешевых. Но, по оценкам специалистов, оно в конечном итоге обходится гораздо дешевле. Малую станцию можно установить именно там, где зарождается новое производство или находится стратегический промышленный узел.

И не надо сбрасывать со счетов экологию. Малые атомные электростанции в экологическом плане гораздо чище тепловых. Атомная энергетика имеет нулевой уровень выбросов углекислого газа. Это чистая энергия, которая поможет нам сохранить экологию, снизить уровень смога в наших городах. Кстати, МАГАТЭ относит такие станции к "зеленой" энергетике.

И, конечно, большой плюс - это научный прорыв. Появление такой отрасли, как я уже ранее сказала, - мощнейший толчок для нашего образования. Это шанс для нашей молодежи, в том числе для молодых женщин, получить работу высокотехнологичного уровня в своей стране. И мы понимаем, что строительство АЭС – это не только новые вызовы, но и новые возможности для женщин. Реализация подобных масштабных, и во многом уникальных индустриальных проектов, создает среду для профессионального развития женщин и девушек, в том числе открывая для них профессии, ранее считавшиеся сугубо мужскими: сварщицы, машинистки крана, электромеханики, строители, операторы и другие. Популяризация таких профессий является одним из важных фокусов многолетнего сотрудничества Конгресса женщин Кыргызстана и Женского сообщества "Росатома".

Но главным остается вопрос – насколько она безопасна для нашей страны.

- Говоря простым языком, малая атомная энергетика - это современные, компактные реакторы. Главное их отличие от больших АЭС - это модульность и повышенные системы безопасности. Такая станция собирается на заводе, как конструктор, и доставляется на место в готовом виде. Но самое важное - это системы пассивной безопасности. Современные технологии спроектированы так, что в случае любой внештатной ситуации реактор глушит сам себя. Автоматически. Без участия человека, без подачи внешнего электричества, под землей или под водой. Это принципиально новый уровень технологий. Как нам сказали, такие реакторы эксплуатируются на судах российского атомного ледокольного флота.

Конечно, мы все понимаем, что опасения нашего населения вызваны прежде всего двумя факторами. Наша страна - зона повышенной сейсмической активности. И, безусловно, выбор площадки под такую станцию должен проходить под контролем МАГАТЭ, а также наших ученых и специалистов. Безопасность здесь - прежде всего. Наше общество вообще очень чувствительно к атомной теме. Мы все помним и знаем наследие урановых хвостохранилищ. Поэтому вопрос отработанного топлива должен быть решен "на берегу" - с обязательным вывозом отходов из страны силами поставщика технологии. Конечно, все эти вопросы в компетенции соответствующих министерств и ученых. Но реальность такова, что, видимо, без АЭС нам не обойтись.

Согласно прогнозам наших экспертов в области энергетики, спрос на электроэнергию в Кыргызстане будет расти в среднем на 3-6% в год и к 2030-му достигнет 23-27 миллиардов киловатт-часов. А проект малой АЭС, который сейчас обсуждается с кабмином, предполагает мощность 330 мегаватт, что позволит ежегодно генерировать около 2,5 миллиарда киловатт-часов.