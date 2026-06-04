Кыргызстану грозит перепроизводство овощей и фруктов

Нынешний сельскохозяйственный сезон может преподнести кыргызстанцам немало сюрпризов, причем как приятных для кошелька покупателей, так и тревожных для самих фермеров. Страна рискует столкнуться с перепроизводством сразу нескольких важных культур. Об этом ранее на пресс-конференции в Бишкеке подробно рассказал начальник отдела продовольственной безопасности Минсельхоза Уран Чекирбаев.

В первую очередь речь зашла о картофеле, который в народе справедливо называют вторым хлебом. По прогнозам ведомства, урожай этого года ожидается очень щедрым - примерно на уровне прошлого сезона, когда объемы производства уже заметно превышали внутренний спрос республики. Если осенью сбор пройдет гладко и без погодных аномалий, то обилие товара на рынке неизбежно приведет к падению цен: стоимость килограмма картофеля может снизиться до 30–40 сомов. Для сравнения, сейчас ценники на прилавках держатся в районе 40–45 сомов, а в прошлые годы (2024–2025 гг.) и вовсе доходили до ощутимых 60 сомов за килограмм.

Конечно, резкое пике цен сейчас частично сдерживается внешними факторами. У наших соседей по региону в последние годы фиксируется дефицит картофеля, что играет на руку отечественному экспорту. К тому же из-за общего роста инфляции люди всё чаще переключаются на более доступные и сытные продукты питания, поддерживая высокий спрос. Тем не менее общий тренд на удешевление картофеля в Кыргызстане сохраняется. Чтобы оградить крестьян от сезонных ценовых качелей и не дать им прогореть, Чекирбаев рекомендует бизнесу активно развивать внутреннюю переработку - например, делать ставку на производство крахмала, чипсов или полуфабрикатов.

Если с картофелем ситуация более-менее прогнозируемая, то с фруктами дела обстоят намного сложнее. Отдельной головной болью для Минсельхоза остается судьба урожая абрикосов. Главная коварность этой культуры заключается в невероятно коротком периоде созревания: фактически весь объем спеет одновременно, буквально за одну неделю. Из-за того, что в стране катастрофически не хватает торгово-логистических центров, современных складов-холодильников и перерабатывающих заводов, садоводы оказываются в ловушке. Они вынуждены за бесценок и в спешке сбывать скоропортящийся товар перекупщикам. В итоге страна ежегодно теряет огромную часть урожая, а сами производители лишаются львиной доли доходов.

По мнению Урана Чекирбаева, решить эту системную проблему можно только одним путем - массовым строительством мощностей для хранения и переработки сырья. Появление развитой логистической сети не только спасет кыргызские абрикосы от гниения, но и сделает весь отечественный аграрный сектор по-настоящему устойчивым к любым капризам природы и рынка.