В Китае школьники спасли учительницу, которой стало плохо во время занятий

В городе Гуйчжоу камера наблюдения зафиксировала трогательный момент проявления заботы и оперативной реакции со стороны учеников. Прямо во время урока преподавательница почувствовала резкое недомогание. Стараясь не тревожить детей и не прерывать учебный процесс, женщина попыталась самостоятельно покинуть класс, однако её состояние стремительно ухудшалось.

Заметив странное поведение педагога, школьники не остались в стороне и последовали за ней в коридор. Учительница успела дойти до соседнего кабинета, где силы окончательно покинули её, но ребята вовремя подхватили женщину, предотвратив падение и возможные травмы.

Пока часть класса оказывала поддержку педагогу, другие ученики оперативно вызвали школьного врача. Благодаря слаженным действиям детей женщине быстро оказали необходимую помощь в медицинском пункте. Сообщается, что сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Видео инцидента быстро набрало популярность в интернете. Тысячи пользователей выражают восхищение самообладанием школьников, которые в экстренной ситуации проявили взрослую ответственность и искреннее неравнодушие к своему наставнику.


Теги:
дети, Китай, школа, учитель
