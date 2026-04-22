Погода
$ 87.31 - 87.78
€ 102.70 - 103.55

Кубок Азии - 2027: Кыргызстан попал в четвертую корзину

292  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Церемония жеребьёвки группового этапа Кубка Азии по футболу 2027 года, в котором примет участие национальная сборная Кыргызстана, официально назначена на 9 мая.

Состав корзин для распределения команд выглядит следующим образом:

1-я корзина: Саудовская Аравия, Япония, Иран, Республика Корея, Австралия, Узбекистан.

2-я корзина: Катар, Ирак, Иордания, ОАЭ, Оман, Сирия.

3-я корзина: Бахрейн, Таиланд, Китай, Палестина, Вьетнам, Таджикистан.

4-я корзина: Кыргызстан, Ливан/Йемен, КНДР, Индонезия, Кувейт, Сингапур.

Распределение по корзинам проводилось на основании свежего рейтинга ФИФА от 1 апреля 2026 года.

Сборная Кыргызстана выступит в финальной стадии главного футбольного турнира континента в третий раз в своей истории. Всего в чемпионате сразятся 24 команды, которые по итогам жеребьёвки будут разделены на 6 групп.

Сам Кубок Азии - 2027 пройдет в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля. Матчи примут стадионы в городах Эр-Рияд, Джидда и Даммам (Эль-Хубар).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457985
Теги:
футбол, Центральная Азия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  