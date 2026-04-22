Кубок Азии - 2027: Кыргызстан попал в четвертую корзину

Церемония жеребьёвки группового этапа Кубка Азии по футболу 2027 года, в котором примет участие национальная сборная Кыргызстана, официально назначена на 9 мая.

Состав корзин для распределения команд выглядит следующим образом:

1-я корзина: Саудовская Аравия, Япония, Иран, Республика Корея, Австралия, Узбекистан.

2-я корзина: Катар, Ирак, Иордания, ОАЭ, Оман, Сирия.

3-я корзина: Бахрейн, Таиланд, Китай, Палестина, Вьетнам, Таджикистан.

4-я корзина: Кыргызстан, Ливан/Йемен, КНДР, Индонезия, Кувейт, Сингапур.

Распределение по корзинам проводилось на основании свежего рейтинга ФИФА от 1 апреля 2026 года.

Сборная Кыргызстана выступит в финальной стадии главного футбольного турнира континента в третий раз в своей истории. Всего в чемпионате сразятся 24 команды, которые по итогам жеребьёвки будут разделены на 6 групп.

Сам Кубок Азии - 2027 пройдет в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля. Матчи примут стадионы в городах Эр-Рияд, Джидда и Даммам (Эль-Хубар).