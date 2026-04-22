В Бишкеке пройдет международный турнир по боксу памяти Дуйшенкула Шопокова

С 26 апреля по 1 мая в Бишкеке состоится традиционный международный турнир по боксу, посвящённый памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова. Поединки пройдут на арене Дворца спорта имени Каба уулу Кожомкула.

В соревнованиях примут участие мастера кожаной перчатки в возрасте от 19 до 40 лет. Боксёры разыграют медали в 13 весовых категориях (согласно стандартам IBA): 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 86 кг, 92 кг и свыше 92 кг.

Победители и призёры турнира будут награждены медалями и дипломами соответствующих степеней. Кроме того, оргкомитет учредил специальные призы в номинациях "Лучший боксёр", "За волю к победе" и "Лучший судья".