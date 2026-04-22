Карим Ханджеза - о роли ШОС в год председательства Кыргызстана

В год, когда Кыргызстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества, редакция VB.KG по традиции узнаёт мнение народных избранников о значении организации и возможностях для страны. Своим взглядом на перспективы ШОС с корреспондентом издания поделился депутат Жогорку Кенеша КР Карим Ханджеза.

Усиление роли ШОС в мировой политике

Парламентарий отметил, что роль Шанхайской организации сотрудничества в мировой политике на фоне последних событий, безусловно, усиливается. По его словам, ШОС становится более влиятельной, и для Кыргызстана это особенно важно. Он подчеркнул, что организация формирует новые форматы региональной безопасности и экономического сотрудничества, где учитываются голоса даже небольших государств.

Народный избранник также обратил внимание на активное участие ШОС в координации мер против терроризма через Региональную антитеррористическую структуру (РАТС), а также на совместную разработку странами-членами программ цифровизации и транспортной интеграции. По его мнению, для Кыргызстана это возможность участвовать в решении вопросов региональной безопасности и расширять экономические связи, не завися полностью от внешних игроков.

Геополитические кризисы усиливают значение организации

Кроме того, депутат подчеркнул, что текущие геополитические кризисы напрямую влияют на превращение ШОС в более значимую площадку для взаимодействия. Он отметил, что кризисы демонстрируют ценность регионального единства, а в условиях санкционного давления на отдельные страны организация становится платформой для стабильного диалога. В частности, он указал, что Китай и Россия совместно с другими участниками поддерживают инфраструктурные проекты в Центральной Азии, включая транспортные коридоры через Кыргызстан. По его словам, это дает республике шанс укрепить позиции как транзитного и логистического хаба.

Председательство Кыргызстана как стратегический шанс

Говоря о председательстве Кыргызстана в ШОС, законодатель назвал его стратегическим шансом для страны. Он подчеркнул, что республика получает возможность формировать повестку, акцентировать внимание на национальных интересах и инициативах. В качестве примера он привел Казахстан, который в прошлом году использовал свое председательство для продвижения региональных энергетических проектов. По мнению Ханджезы, Кыргызстан может продвигать такие приоритеты, как безопасность, транспортные коридоры, энергетика, цифровизация и туризм. Он также отметил, что уже обсуждается развитие высокоскоростного железнодорожного коридора через Кыргызстан, что напрямую связано с председательством. Приоритеты, по его словам, должны быть четкими, чтобы страна могла заявить о себе как о надежном партнере в регионе.

Экономические перспективы и новые проекты

Ханджеза выразил уверенность, что в рамках ШОС можно ожидать конкретных экономических выгод и крупных проектов для Кыргызстана. Речь идет о привлечении инвестиций, строительстве инфраструктурных объектов, участии в развитии трансграничного энергетического коридора "Центральная Азия - Китай", совместных инвестициях в логистические центры, а также возведении новых дорог и мостов. По его мнению, Кыргызстан должен быть активным и инициативным игроком, продолжая продвигать свои проекты.

Расширение ШОС и новые возможности

Депутат также отметил, что расширение ШОС продолжается. В частности, он напомнил, что Беларусь получила полноправное членство, а Лаос стал партнером организации. По его словам, это открывает для Кыргызстана новые каналы для дипломатических и экономических контактов, включая участие новых стран в совместных инвестиционных проектах и транзитных маршрутах через республику.

Кыргызстан как активный игрок

Оценивая возможности Кыргызстана внутри ШОС, парламентарий заметил, что страна способна не только отстаивать свои интересы, но и активно влиять на региональные решения. В качестве примера он привел инициативы Кыргызстана по совместным транспортным и туристическим проектам с Китаем и Индией. Используя консенсусный принцип, активную дипломатию и статус председателя, республика может выступать эффективным посредником для других стран Центральной Азии.

Будущее ШОС: диалог и практическое сотрудничество

В завершение нардеп подчеркнул, что в будущем ШОС, скорее всего, останется гибридной структурой - одновременно площадкой для диалога и инструментом практического сотрудничества. Это уже прослеживается на примере антитеррористических учений, транспортных и цифровых проектов.

Заключение

Резюмируя, Карим Ханджеза отметил: "Билек түрүп иштесең, бийик тоодон кечесиң (Если работать засучив рукава, перейдешь и высокие горы). Действие и трудолюбие - залог успеха и преодоления препятствий. Будем активно использовать свои возможности и инициативу, претворять проекты в жизнь и укреплять позиции в регионе!"

Беседовала София Березовская