Депутаты поддержали сокращение состава ЦИК Кыргызстана

Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил изменения в законодательство, предусматривающие сокращение состава Центральной избирательной комиссии.
Согласно принятым поправкам, количество членов ЦИК уменьшится с 12 до 8.
Инициаторы законопроекта - депутаты парламента. По их словам, изменения направлены на повышение эффективности работы комиссии и оптимизацию управленческих процессов.
Ожидается, что сокращение состава позволит ускорить принятие решений, снизить бюджетные расходы и усилить персональную ответственность членов ЦИК.