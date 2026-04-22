Депутаты поддержали сокращение состава ЦИК Кыргызстана

Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил изменения в законодательство, предусматривающие сокращение состава Центральной избирательной комиссии.

Согласно принятым поправкам, количество членов ЦИК уменьшится с 12 до 8.

Инициаторы законопроекта - депутаты парламента. По их словам, изменения направлены на повышение эффективности работы комиссии и оптимизацию управленческих процессов.

Ожидается, что сокращение состава позволит ускорить принятие решений, снизить бюджетные расходы и усилить персональную ответственность членов ЦИК.


ЦИК, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
Сейчас читают
