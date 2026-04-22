Кыргызстан принял участие в международной конференции в Алтае

В Алтайском государственном университете 17–18 апреля состоялась XXXII Международная научно-практическая конференция "Сохранение и изучение культурного наследия Алтая", объединившая более 100 исследователей из России, Кыргызстана, Казахстана, Монголии, Китая и Туркменистана.

В рамках конференции участники представили свыше 70 научных докладов. Тематика охватила широкий спектр вопросов от археологических исследований и изучения исторического наследия до современных методик сохранения памятников, музейной деятельности и развития этнокультурного туризма.

Как отмечалось на открытии, конференция традиционно проходит с участием зарубежных коллег и служит площадкой для междисциплинарного взаимодействия. Особое внимание уделяется объединению усилий учёных разных стран в изучении и сохранении наследия Большого Алтая.

Участники подчеркнули, что регион имеет особое значение для народов Центральной Азии. В частности, отмечалась историческая связь кыргызского народа с Алтаем, который рассматривается как важная часть общего культурно-цивилизационного пространства.

В ходе пленарного заседания были представлены результаты исследований, посвящённых как полевым археологическим работам, так и вопросам сохранения и учета объектов культурного наследия. Обсуждались проблемы хранения музейных коллекций, совершенствования статистики памятников, а также внедрения современных технологий в исследовательскую деятельность.

Отдельное внимание уделили совместным международным проектам, включая экспедиции в Кыргызстане и Монголии, которые позволяют расширять научное сотрудничество и углублять изучение историко-культурных процессов региона.

Организаторами конференции выступили Алтайский государственный университет, Российское историческое общество, органы охраны культурного наследия Алтайского края, а также Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева. Участники отметили, что взаимодействие между вузами и научными центрами Центральной Азии продолжает расширяться.

Кроме того, в рамках конференции обсуждались вопросы противодействия разрушению памятников, в том числе из-за незаконных раскопок и хозяйственной деятельности. Эксперты подчеркнули, что сохранение культурного наследия требует совместных усилий государства, научного сообщества и общества.

По итогам конференции будет издан сборник научных материалов, включающий результаты исследований и практические рекомендации. Отмечается, что интерес к мероприятию ежегодно растёт, а сама конференция остаётся одной из ключевых площадок для обсуждения проблем сохранения историко-культурного наследия в регионе.