ШОС набирает вес? Атамбаев и Бекешев о новых мировых реалиях

В условиях трансформации мировой политической системы и усиления региональных объединений всё большее внимание привлекает деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На фоне геополитической нестабильности страны ищут новые форматы взаимодействия, способные обеспечить безопасность, устойчивое развитие и экономический рост.

Своим видением роли ШОС в современных международных процессах с корреспондентом VB.KG поделился парламентарий Сейидбек Атамбаев.

- Как вы оцениваете роль ШОС в современном мире?

- ШОС - это важная региональная платформа, которая способствует укреплению доверия, безопасности и экономического сотрудничества между странами-участницами.

- Рассматривается ли ШОС как альтернатива западным структурам?

- Мы рассматриваем ШОС не как альтернативу каким-либо международным форматам, а как дополнительный и важный механизм сотрудничества. В условиях современного мира особенно значимо выстраивать конструктивный диалог со всеми партнёрами, включая Россию.

- Можно ли говорить о формировании многополярного мира и какую роль в этом играет ШОС?

- Сегодня формируется более многополярная система международных отношений, и ШОС является одной из площадок, где страны могут выстраивать равноправное взаимодействие.

- Какие экономические возможности открывает участие в ШОС?

- В рамках ШОС открываются новые возможности для торговли, инвестиций и инфраструктурных проектов, что важно для устойчивого развития региона.

- Какие вопросы безопасности остаются в приоритете организации?

- Одним из приоритетов ШОС остаётся борьба с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью - это общая задача для всех стран.

- Какое значение имеет участие Кыргызстана в ШОС?

- Для Кыргызстана участие в ШОС - это возможность укреплять экономические связи, привлекать инвестиции и развивать региональное сотрудничество. Мы выступаем за конструктивный диалог и сотрудничество со всеми странами. ШОС - это не про противостояние, а про развитие и стабильность.

- Как, по вашему мнению, будет меняться роль ШОС в дальнейшем?

- Я не аналитик, не могу сказать. Сейчас всё очень непредсказуемо.

В свою очередь его коллега по парламенту Дастан Бекешев, комментируя как роль ШОС, так и предстоящее председательство Кыргызстана в организации, дополнил картину более практическими аспектами и оценками текущей международной повестки.

На фоне подготовки Кыргызстана к председательству в ШОС страна входит в период высокой международной активности. В ближайшие месяцы ожидаются визиты глав государств, проведение Всемирных игр кочевников, празднование Дня независимости и запуск новых инфраструктурных объектов.

- Поскольку в этом году Кыргызстан будет председательствующей страной, предусмотрены ли дополнительные обязательства?

- Каких-то особых дополнительных обязанностей нет. В целом это мероприятие имеет большое значение для нашей страны. Сейчас выделяются значительные средства на организацию и проведение саммита ШОС. Поскольку ожидается приезд глав государств, всё это совпадает по времени с проведением Всемирных игр кочевников. Кроме того, планируется открытие ряда объектов.

Также 31 августа будет отмечаться День независимости, который в этом году пройдёт в городе Таласе. Затем основные мероприятия переместятся в другие локации, в частности в Чолпон-Ату. В целом нас ожидает очень насыщенный период. Запланировано большое количество встреч на международном уровне: как с участием глав государств, так и представителей кабинета министров и депутатов Жогорку Кенеша. Не исключено, что в связи с этим будет перенесено и начало учебного года для школьников - предположительно на середину сентября, примерно на 15-е число.

- Как будет меняться роль ШОС на мировой арене?

- Я думаю, что она будет усиливаться с учётом турбулентности, которая происходит в геополитике. Безусловно, такая организация, как ШОС, будет приобретать всё большее значение.

- Возможно ли дальнейшее расширение ШОС?

- Относительно полноценного присоединения - не знаю, но некоторые страны вполне могут войти в качестве наблюдателей. Это вполне возможно.

- Могут ли присоединиться страны Ближнего Востока или других регионов?

- Вполне возможно. Насчёт островных государств сказать не могу, но страны Ближнего Востока - вполне, особенно с учётом последних событий.

- Есть ли у Кыргызстана перспективы присоединения к БРИКС?

- Этот вопрос поднимается. Проводятся форумы и конференции, где Кыргызстан рассматривает возможность участия в этой площадке. Но насколько это необходимо - вопрос открытый, поскольку членство предполагает определённые обязательства и финансовые затраты. При этом сам БРИКС должен работать более активно.

- Соответствует ли активность БРИКС современным вызовам?

- Пока не в полной мере. На фоне происходящих в мире событий активность выглядит сдержанной.

- С чем это может быть связано?

- БРИКС изначально задумывался как экономическая площадка, и важно укреплять именно экономические связи. Несмотря на различия в правовых системах стран-участниц, финансовое взаимодействие можно было бы развивать активнее. Пока этого, к сожалению, не видно в полной мере.

Беседовала София Березовская