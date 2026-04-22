Управление муниципальной собственности теперь работает по новому адресу

2010
- Назгуль Абдыразакова
Управление муниципальной собственности мэрии Бишкека сменило адрес. Теперь оно располагается по проспекту Чуй, 168.

Как сообщили в столичной мэрии, все отделы управления размещены на втором этаже здания. В частности, отдел учета арендных платежей находится в кабинетах 213 и 215, отдел рынка и муниципальных земель - в кабинетах 216, 218 и 233, отдел объектов облегченного типа - в кабинетах 214 и 217.

Отдел аренды муниципального имущества работает в кабинетах 222, 225 и 231, а отдел подготовки и регистрации правоустанавливающих документов - в кабинетах 220 и 229.

Горожан просят учитывать изменения при планировании визита.


