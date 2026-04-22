На КПП "Ак-Жол" пресекли ввоз смартфонов на 5 млн сомов

На кыргызско-казахстанской границе пресекли попытку незаконного ввоза партии смартфонов.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, 21 апреля в пункте пропуска "Ак-Жол – автодорожный" пограничники выявили нарушение порядка перемещения товаров через границу.

По данным ведомства, гражданин Казахстана 1968 года рождения пытался ввезти в Кыргызстан партию товаров народного потребления без необходимых документов. При досмотре автомобиля Audi-100 обнаружено 110 смартфонов марки Samsung.

Предварительная стоимость изъятого товара оценивается примерно в 5 млн сомов.

После оформления материалов водитель, транспортное средство и груз переданы компетентным органам для дальнейшего разбирательства.


граница, Казахстан, Кыргызстан, товары, Погранслужба
