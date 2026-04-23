Шералы Камчыбеков: "Судебная система внедряет инфраструктуру доверия"

Судебная система Кыргызстана сегодня находится на переломном этапе: от закрытого института она трансформируется в сервис, ориентированный на граждан. Масштабная цифровизация, внедрение онлайн-трансляций и прямая связь через QR-коды - это лишь часть реформ, инициированных Верховным судом. О том, как удается сохранять качество правосудия при растущей нагрузке, зачем судьям выходить в прямой эфир и как поощряют лучших профессионалов отрасли в эксклюзивном интервью VB.KG рассказал заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики Шералы Равшанбекович Камчыбеков.

– Недавно председатель Верховного суда Медербек Сатыев провёл большую встречу со СМИ и блогерами, назвав их партнёрами. Как идёт работа с судьями на местах, чтобы помочь им стать более открытыми и не бояться публичности?

– Действительно, встреча Медербека Асанбековича с руководителями СМИ и блогерами стала важным сигналом для всей системы. Главный судья подчеркнул: СМИ - это четвёртая ветвь власти, наш ключевой партнёр в обеспечении прозрачности. Общество должно получать точную и объективную информацию из первых рук, а не через призму домыслов.

После этой встречи председателям областных судов даны чёткие поручения проводить аналогичные встречи в регионах и выстраивать конструктивный диалог. На встрече с председателем не осталось ни одного вопроса без ответа, озвучивались даже жалобы на конкретных судей. Это ведь и есть открытость. Мы не прячемся от проблем, а обсуждаем их публично.

– Онлайн-трансляции судов - серьезный шаг. Как удаётся соблюдать баланс между публичностью и защитой личных тайн или государственных интересов?

– Открытость не означает вседозволенность. Процессуальное законодательство чётко определяет, какие дела рассматриваются в закрытом режиме. Технологии лишь делают гласность, прописанную в законе, реальным инструментом прозрачности отправления правосудия. Кроме того, внедряется видеоконференцсвязь на судебных заседаниях: теперь гражданин может дать показания, не являясь в здание суда, что делает правосудие доступнее и облегчает участие в судебном разбирательстве.

К примеру, в апреле были проведены три судебных заседания с применением видеоконференцсвязи. Если с 9 марта всего по республике транслировались онлайн 27 заседаний, то за период с 1 по 17 апреля проведено уже 21 заседание в прямом эфире на YouTube-канале "Жогорку сот".

Судебная система сталкивается с большими вызовами в реализации всех направлений цифровизации. В настоящее время решается вопрос создания собственной архитектуры доверия современной судебной системы - важнейшей инициативы в развитии инфраструктуры доверия государства.

Речь идёт не только об автоматизации судов, а о формировании современного контура юридически значимого электронного документа, идентификации, хранении и подтверждении подлинности судебных актов, процессуальных действий и архивных материалов. Это принципиальное разграничение определяет стратегический масштаб предлагаемого решения и его место в системе государственного управления.

Судебная система является несущей опорой правового государства. В условиях цифровой трансформации её устойчивость, независимость и авторитет напрямую зависят от качества цифровой инфраструктуры, которой она располагает. Создание собственной архитектуры доверия - это не технический проект, а политическое решение, обеспечивающее государственный суверенитет в критически важной сфере.

Вопрос информационных технологий в узком смысле - это вопрос государственного суверенитета и институциональной независимости судебной системы. При сохранении зависимости от внешних подрядных решений государство фактически передаёт контроль над жизненно важной частью судебного цикла: идентификацией субъектов, подписью, архивом, журналом неизменности и интеграцией с другими органами. Такая зависимость несовместима с принципами суверенного правового государства и создаёт уязвимости, которые невозможно устранить техническими средствами без системного решения.

– В судах теперь везде QR-коды для отзывов. Как эта "цифра" помогает вам видеть реальную ситуацию в регионах?

– Система работает уже больше года в 72 судах республики. Это прямой канал, эффективный механизм обратной связи. Большинство отзывов касаются условий в зданиях. Мы видим каждый сигнал, и председатели на местах обязаны оперативно реагировать.

Кроме того, мы уходим от бюрократии. К примеру, оплата госпошлины возможна онлайн, без походов в банк и предъявления бумажных квитанций. Электронное правосудие - это не просто программы, это переход к дистанционной подаче документов и автоматической фиксации заседаний. Это делает процесс прозрачным и исключает человеческий фактор.

– Статистика за прошлый год впечатляет: рост числа дел на 13,5%. Как при такой нагрузке сохранять качество решений?

– В 2025 году суды первой инстанции рассмотрели более 280 300 дел. Нагрузка на судей растёт, при этом штатная численность остаётся прежней. А число обжалуемых дел в кассации составляет менее 4%. Это значит, что подавляющее большинство граждан согласны с судебными актами местных судов.

В прошлом году была проделана работа по увеличению штатной численности. Решением Совета судей Кыргызской Республики от 17 октября 2025 года была создана комиссия по анализу и оптимизации структуры судов и штатной численности судей КР, в состав которой вошли члены Совета судей, судьи и сотрудники Аппарата Верховного суда, а также представитель Администрации Президента КР. Комиссией был проведён анализ структуры, судебной нагрузки и кадрового обеспечения местных судов на основании статистических данных Верховного суда.

В результате проведённого анализа выявлено наличие неравномерности распределения судебной нагрузки между судами, а также необходимость оптимизации структуры судебной системы для обеспечения рационального использования кадровых ресурсов. С учётом демографических, территориальных и организационных изменений, вызванных административно-территориальной реформой и ростом числа обращений граждан, комиссия в своём заключении от 31 октября 2025 года предложила:

Перераспределить штатную численность судей местных судов, объединить отдельные местные суды.

Увеличить штатную численность судей в судах с высокой нагрузкой.

Председателем Верховного суда было внесено предложение о закреплении существующей структуры местных судов (судов первой инстанции: районных, административных, городских; судов второй инстанции: областных, Бишкекского городского суда) и штатной численности судей в количестве 457 единиц. Эти предложения будут детально прорабатываться для обеспечения эффективности деятельности судов.

Как известно, чтобы поддерживать мотивацию судей, Медербек Асанбекович инициировал систему материального стимулирования. Недавно специальная комиссия определила лучших. Так, судья Свердловского райсуда Бишкека Чолпон Назирдинова заняла I место. Лучшим областным судом был признан Джалал-Абадский, а районным - Свердловский районный суд города Бишкек. Это создаёт здоровую конкуренцию за качество и безупречность работы.

– Какой вы видите судебную систему Кыргызстана через несколько лет?

– Через несколько лет я вижу систему, где термин "поход в суд" перестанет ассоциироваться со стрессом и волокитой.

Во-первых, это будет полностью цифровое пространство: подача иска со смартфона, участие в процессе из дома, получение решения в электронном кабинете.

Во-вторых, это высокий уровень правовой культуры, когда граждане доверяют суду как справедливому арбитру.

В-третьих, это престиж профессии. Благодаря реформам и поддержке руководства страны, судья станет эталоном объективности и профессионализма. Мы строим систему, которая работает на человека, а не на отчётность.